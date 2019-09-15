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مشروع محاكاة لحرب نووية بين روسيا وأمريكا يتوقع سقوط 34 مليون قتيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قال موقع Business Insider الأمريكى إن محاكاة جديدة مرعبة كشفت عن احتمالية قتل أو إصابة 91 مليون شخص من روسيا والولايات المتحدة وحلفاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في خلال 3 ساعات بعد إطلاق «قذيفة نووية تحذيرية» واحدة.



وحسب الموقع الأمريكي، فإن المحاكاة تُدعى مشروع «Plan A» أو «الخطة أ» وهو مقطع مرئي ومسموع نُشر لأول مرة على موقع يوتيوب في يوم 6 سبتمبر/أيلول. أنتج الباحثون من مختبر العلوم والأمن العالمي في جامعة برينستون هذا المقطع، الذي يعرض كيف يمكن لمعركة بين روسيا وحلفاء الناتو أن تتطور لحرب نووية عالمية يُستخدم فيها ما يسمى بالأسلحة النووية منخفضة القدرة أو «التكتيكية» التي يمكنها أن تصنع انفجاراً مساوياً لانفجار القنبلتين اللتين استخدمتهما الولايات المتحدة لتدمير هيروشيما وناغازاكي في الحرب العالمية الثانية.


كتب المشروع على موقعه الإلكتروني: «هذا المشروع تحركه الحاجة لتوضيح العواقب الكارثية المحتملة لخطط الحرب النووية الحالية بين أمريكا وروسيا. فخطر الحرب النووية ارتفع ارتفاعاً جذرياً في العامين الماضيين».


يصحب الفيديو موسيقى تنذر بالسوء، وهمهمات مستمرة، بالإضافة إلى خريطة رقمية مصممة مباشرة من فيلم WarGames في عام 1983. كان فيلم الحرب الباردة، الذي يشعل فيه الطفل الصغير ماثيو برودريك حرباً نووية عن طريق الخطأ، «هو النقطة المرجعية تحديداً»، وفق ما قاله مصمم الفيديو أليكس ويلرستين لموقع Business Insider الأمريكي.


وقد تعتبر المحاكاة مفيدة للحكومات من أجل وضع خطط للطوارئ




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