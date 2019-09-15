تونس, تنتخب, رئيسها,

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أفادت السلطات الكندية بمقتل شخص، وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار، وقع مساء السبت...
قال موقع Business Insider الأمريكى إن محاكاة جديدة مرعبة كشفت عن احتمالية قتل أو إصابة 91...
يعقد وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الأحد اجتماعهم الطارئ الذي دعت...
بدأت في تونس مرحلة الصمت الانتخابي، اليوم السبت، في انتظار الشروع في عملية...
نقلت "إندبندنت عربية" عن من أسمته مصدرا روسيا مأذونا له، أن روسيا منعت هجمات...
اعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا " بيير...
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، رفض العراق القاطع لتصريحات رئيس حكومة الاحتلال...
أعربت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، عن قلقها الشديد تجاه إعلان...
نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، معلومات تحدثت عن إمكان أن تكون إسرائيل...
شدد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني على أهمية تكاتف الجهود الدولية إزاء رفض...