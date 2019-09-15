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تونس تنتخب رئيسها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 يتوجه أكثر من 7 ملايين ناخب في تونس، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع، لاختيار رئيس جديد للبلاد، من بين 24 مرشحا، في انتخابات رئاسية مفتوحة على كل الاحتمالات والفرضيات.



وساد "الصمت الانتخابي" كل مدن البلاد طيلة يوم السبت، بعد 13 يوما من حملات دعائية ساخنة بين المرشحين، الذين تنافسوا على تقديم وترويج برامجهم الانتخابية إلى الناخبين، من خلال مهرجانات وتجمعات انتخابية حضرتها حشود كبيرة.


ويتنافس 24 مرشحا في هذه الانتخابات، بعد انسحاب المرشحين محسن مرزوق وسليم الرياحي، لصالح وزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي، يأمل كل واحد منهم في خلافة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي غادر الدنيا في 25 يوليو الماضي، قبل أشهر من انتهاء عهدته.




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