عشية, انتخابات, الكنيست-, 5, ملايين, و800, ألف, ناخب, وناخبة, ,, نسبة, الناخبين, اليهود, 79%, ,, والعرب, 16%, وأخرين, 5%,

عشية الانتخابات للكنيست الثانية والعشرين نشرت دائرة الإحصاء المركزية معطيات يستشف منها أن عدد أصحاب حق الاقتراع يبلغ خمسة ملايين وثمانمائة ألف ناخب وناخبة.

وتبلغ نسبة الناخبين اليهود تسعة وسبعين بالمئة بينما تبلغ نسبة الناخبين العرب ستة عشر بالمئة أما نسبة الغير وهم مسيحيون ليسوا عربًا فتبلغ خمسة بالمئة – معظمهم قادمون جدد لم يتم تسجيلهم يهودًا.وتتراوح أعمار أربعة عشر بالمئة من الناخبين ما بين الثامنة عشرة والرابعة والعشرين مع ان هذه الأرقام لا تشمل سكان شرقي اورشليم القدس والدروز في هضبة الجولان وإسرائيليين لهم حق الاقتراع ولكنهم يقيمون في الخارج فترة طويلة من الزمن. وتبلغ نسبة أصحاب حق الاقتراع الذين تزيد أعمارهم عن ستين عامًا خمسة وعشرين بالمئة.وقد ازداد عدد الناخبين بثمانية اعشار بالمئة منذ الانتخابات التي جرت في التاسع من ابريل نيسان الماضي، أربعة وثمانون بالمئة منهم يهود والأخرون عرب.