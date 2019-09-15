تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-15 09:43:08 سطو مسلح على محل يانصيب في الناصرة واطلاق نار بالهواء |  2019-09-15 09:33:46 ليبرمان يستبعد اجراء جولة انتخابات ثالثة |  2019-09-15 09:31:41 استمرار إضراب مفتشي البناء في مختلف انحاء البلاد |  2019-09-15 08:05:46 اضراب في باقة الغربية استنكارا لجريمة قتل محمد ابو حسين |  2019-09-15 07:58:59 قتيل و5 جرحى بإطلاق نار جنوب شرقي كندا |  2019-09-15 07:57:50 مشروع محاكاة لحرب نووية بين روسيا وأمريكا يتوقع سقوط 34 مليون قتيل |  2019-09-15 07:56:52 وزراء خارجية دول التعاون الاسلامي يجتمعون لمناقشة تهديدات نتنياهو بضم الاغوار |  2019-09-15 07:55:59 تونس تنتخب رئيسها |  2019-09-15 07:48:37 عشية انتخابات الكنيست- 5 ملايين و800 ألف ناخب وناخبة , نسبة الناخبين اليهود 79% , والعرب 16% وأخرين 5% |  2019-09-15 06:29:01 نتنياهو: لن أخوض حربًا في غزة إلا إذا كانت الخيار الأخير |  2019-09-15 06:26:45 اجواء معتدلة مع ارتفاع في درجات الحرارة |  2019-09-15 00:01:03 قطار برشلونة يدهس فالنسيا بخماسية مع الرأفة |  2019-09-14 22:34:47 احذر من خطر المضادات الحيوية على الدجاج حتى المشوي منه |  2019-09-14 21:29:17 فوز هام للاخوه كفرمندا على بير المكسور بهدف يتيم |  2019-09-14 22:26:53 جبهة الناصرة: البوليس يستفز نشطاء القائمة المشتركة في المدينة |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نادين نسيب نجيم تعلن انفصالها عن زوجها : الفراق صعب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم رسميا عن انفصالها عن زوجها السيد هادي أسمر وذلك عبر تغريدة على حسابها على تويتر.



فقد كتبت نادين نسيب نجيم: “القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ماكانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا … ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا… 😔🙏🏻”.


القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ماكانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا ... ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا... 😔🙏🏻




وبحسب المعلومات فإن نادين وهادي اتفقا قبل عام تقريبًا على الإنفصال كزوجين، لكنهما قررا أن تأخذ الأمور وقتها الطبيعي لتحضير ولديهما “هيفين وجوفاني” على هذه الخطوة المصيرية في حياتهما كي لا تؤثر سلبًا على عامهما الدراسي أيضًا، وفضّلا التكتم عن هذا الموضوع حتى الإنتهاء من معاملات الطلاق، ولهذا السبب بقيت نادين مع هادي والولدين في نفس المنزل رغم الإنفصال، وهي الآن تنتظر معاملات الطلاق لكي تنتهي حتى تنتقل إلى منزلها الخاص برفقة “هيفين وجوفاني”.


ويأتي اعلان نادين وهادي عن الانفصال اليوم بعد أن أصبحا مستعدين مع ولديهما على هذه الخطوة المهمة، فقررا الإعلان عن خبر إنفصالهما بطريقة راقية والبقاء على علاقتهما كصديقين فيما يصبّ بمصلحة الطفلين أولاً.


يذكر أن نادين نسيب نجيم تزوجت من المهندس هادي الأسمر في 16 حزيران / يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، رزقت منه بولدين هما هافن عام 2013 وجيوفاني بعام 2014.




كلمات متعلقة

نادين, نسيب, نجيم, تعلن, انفصالها, عن, زوجها, :, الفراق, صعب,

تابعونــا

ماريتا الحلاني تكشف تفاصيل وضع والدها الصحي بعد الحادث ماريتا الحلاني تكشف تفاصيل وضع والدها الصحي بعد الحادث 2019-09-15 | 09:42:28

طمأنت الفنانة ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، متابعيها على صحة والدها...

بلقيس تطلق أولى أغنياتها المغربية المصورة "تعالى تشوف" من كازبلانكا‎ بلقيس تطلق أولى أغنياتها المغربية المصورة "تعالى تشوف" من كازبلانكا‎ 2019-09-14 | 11:12:21

بحضور عدد كبير من أهل الصحافة والإعلام والفن ومشاهير مواقع التواصل الإجتماعي...

«صباحي انت» تحصد مليون مشاهدة في أقل من 72 ساعة‎ «صباحي انت» تحصد مليون مشاهدة في أقل من 72 ساعة‎ 2019-09-14 | 07:02:07

تجاوزت الأغنية الجديدة «صباحي انت » التي أبدعت في صياغة كلماتها الشاعرة...

معتصم النهار الى جانب هيفاء وهبي في “عقدة الخواجة” معتصم النهار الى جانب هيفاء وهبي في “عقدة الخواجة” 2019-09-13 | 10:04:37

أعلنت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي عن انضمام الفنان السوري معتصم النهار، لأسرة...

عباس النوري يتبرع بقلب إبنته لشقيقتها بالتبني عباس النوري يتبرع بقلب إبنته لشقيقتها بالتبني 2019-09-13 | 08:24:12

يستعد الممثل ​عباس النوري​ لخوض دور البطولة في مسلسل بعنوان "يا مالكاً قلبي" مؤلف...

درة تكشف عن مرضها وتثير قلق جمهورها درة تكشف عن مرضها وتثير قلق جمهورها 2019-09-12 | 13:34:47

أثارت الفنانة التونسية درة قلق جمهورها، بكشفها عن مرورها بأزمة صحية. الفنانة...

وفاة المخرج اللبناني سيمون أسمر عن 76 عاما وفاة المخرج اللبناني سيمون أسمر عن 76 عاما 2019-09-12 | 13:13:44

توفي المخرج اللبناني سيمون أسمر الذي اشتهر على مدى عقود بأنه صانع النجوم، امس...

خيانة زوجية.. أصالة تفاجئ الجميع بمنشور صادم خيانة زوجية.. أصالة تفاجئ الجميع بمنشور صادم 2019-09-12 | 08:42:18

نشرت الفنانة السورية أصالة نصري، قصة طويلة عما تعرضت له إحدى صديقاتها المقربات...

دلال أبو آمنة في حفل استثنائي بالمتحف الفلسطيني دلال أبو آمنة في حفل استثنائي بالمتحف الفلسطيني 2019-09-11 | 22:52:31

في مشهد استثنائي يجمع الطبيعة الفلسطينية وموسيقاها، تحيي المطربة الفلسطينية...

عقد قرآن أحمد فهمي وهنا الزاهد عقد قرآن أحمد فهمي وهنا الزاهد 2019-09-11 | 14:04:18

نشر المنتج عمر طلعت زكريا عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة جمعته...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عريس أمير ابو حسن الأقصى القدس المسجد يفتتح يختتم شهره العسل في عريساحتراق شاحنة طرعان مدخل اضرار ازدحامات مرورية نوبة قلبية هنغاريا وفاة الشابة أمل يونس شكري هنغاريا رحلة استجمام دير الاسد عبوة ناسفة أسفل استنفار الشرطة سيارةمؤنس دبور جراسبورغ سويسرا الدوري السويسري اجمل الاهداف الناصرة اللاعب المهاجم انتظام الدراسة مدارس الناصرة اجواء احتفالية رائعة مشاركة عطلة انتهاء المعمدانية لجنة اوليا ء امور الطلاب بالونات تطيير أردوغان طارق عبد الحميد بلدة كفر مندا أول مولود زياد نصار طفل يحمل اسم الرئيس التركي مفرق البروة سائق حادث دراجة نارية شاحنة شارع 85 اصابة مستشفى الشرطة تمديد اعتقال اسراء عابد . الناصرة العفولة سكين طعن خلفية امنة جنائية نيشر قرب حيفا جثة امرأة داخل سيارة العثور الشرطة اسعاف وفاة طاقم طبي تحقيق اصابة شابة تعرضت دهس شارع رئيسي مدينة سخنين اسعاف شرطة عمال عرب البعينة نجيدات اعتداء سيارة شرطة حجارة زجاج تحطيم ثانوية سخنين للبنات ام الفحم تحتفل تخريج فوج جديد طالباتها مدرسة بث مباشر ريال مدريد مباشر الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر ريال مدريد مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين مشغل رافعة مصرع ورشة بناء نتانيا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com