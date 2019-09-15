نادين, نسيب, نجيم, تعلن, انفصالها, عن, زوجها, :, الفراق, صعب,

أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم رسميا عن انفصالها عن زوجها السيد هادي أسمر وذلك عبر تغريدة على حسابها على تويتر.

فقد كتبت نادين نسيب نجيم: “القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ماكانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا … ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا… 😔🙏🏻”.القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ماكانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا ... ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا... 😔🙏🏻وبحسب المعلومات فإن نادين وهادي اتفقا قبل عام تقريبًا على الإنفصال كزوجين، لكنهما قررا أن تأخذ الأمور وقتها الطبيعي لتحضير ولديهما “هيفين وجوفاني” على هذه الخطوة المصيرية في حياتهما كي لا تؤثر سلبًا على عامهما الدراسي أيضًا، وفضّلا التكتم عن هذا الموضوع حتى الإنتهاء من معاملات الطلاق، ولهذا السبب بقيت نادين مع هادي والولدين في نفس المنزل رغم الإنفصال، وهي الآن تنتظر معاملات الطلاق لكي تنتهي حتى تنتقل إلى منزلها الخاص برفقة “هيفين وجوفاني”.ويأتي اعلان نادين وهادي عن الانفصال اليوم بعد أن أصبحا مستعدين مع ولديهما على هذه الخطوة المهمة، فقررا الإعلان عن خبر إنفصالهما بطريقة راقية والبقاء على علاقتهما كصديقين فيما يصبّ بمصلحة الطفلين أولاً.يذكر أن نادين نسيب نجيم تزوجت من المهندس هادي الأسمر في 16 حزيران / يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، رزقت منه بولدين هما هافن عام 2013 وجيوفاني بعام 2014.