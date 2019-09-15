نادين, نسيب, نجيم, تعلن, انفصالها, عن, زوجها, :, الفراق, صعب,

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طمأنت الفنانة ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، متابعيها على صحة والدها...
بحضور عدد كبير من أهل الصحافة والإعلام والفن ومشاهير مواقع التواصل الإجتماعي...
تجاوزت الأغنية الجديدة «صباحي انت » التي أبدعت في صياغة كلماتها الشاعرة...
أعلنت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي عن انضمام الفنان السوري معتصم النهار، لأسرة...
يستعد الممثل عباس النوري لخوض دور البطولة في مسلسل بعنوان "يا مالكاً قلبي" مؤلف...
أثارت الفنانة التونسية درة قلق جمهورها، بكشفها عن مرورها بأزمة صحية. الفنانة...
توفي المخرج اللبناني سيمون أسمر الذي اشتهر على مدى عقود بأنه صانع النجوم، امس...
نشرت الفنانة السورية أصالة نصري، قصة طويلة عما تعرضت له إحدى صديقاتها المقربات...
في مشهد استثنائي يجمع الطبيعة الفلسطينية وموسيقاها، تحيي المطربة الفلسطينية...
نشر المنتج عمر طلعت زكريا عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة جمعته...