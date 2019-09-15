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علماء يكشفون أهمية الشاي لصحة الدماغ



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجدت دراسة أن شرب الشاي يمكن أن يكون مفيدا للدماغ وأنه يمنع التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.



والآن، يقول الباحثون إن استهلاك الشاي بانتظام، يمكن أن يكون اختيارا بسيطا لنمط الحياة يعزز صحة الدماغ.


وفي الدراسة، طُلب من 30 بالغا، تجاوزت أعمارهم 60 عاما، المشاركة في مجموعة من الاختبارات المعرفية.


وقام الباحثون بقيادة فريق من الجامعة الوطنية في سنغافورة، بإجراء تصوير بالرنين المغناطيسي للمتطوعين، الذين سُئلوا عن عدد المرات التي يشربون فيها الشاي الأخضر أو ​​الأسود أو الأولونغ الصيني، وكذلك القهوة.


وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين احتسوا الشاي 4 مرات على الأقل في الأسبوع لمدة 25 عاما، لديهم أدمغة صحية بمعدل أكبر.


وقال الدكتور فنغ لي، الباحث الرئيس في الدراسة: "نتائجنا تقدم أول دليل على المساهمة الإيجابية لشرب الشاي في بنية الدماغ. كما أن تناول الشاي بانتظام له تأثير وقائي ضد التدهور المرتبط بالعمر في تنظيم الدماغ".


وقال الدكتور لي: "خذ مثال حركة المرور على الطرق كمثال - اعتبر مناطق الدماغ مثابة وجهات، في حين أن الروابط بين المناطق هي الطرق.عندما يكون نظام الطرق أفضل تنظيميا، تكون حركة المركبات والركاب أكثر كفاءة وتستهلك وقودا أقل. وبالمثل، عندما تكون الاتصالات بين مناطق المخ منظمة أكثر، يمكن إجراء معالجة المعلومات بكفاءة أكبر".


ويُعتقد أن الدراسة شملت أيضا فريقا من جامعتي كامبريدج وإسيكس، وتعتبر الأولى من نوعها حيث لم تبحث دراسات أخرى في تأثير الشاي على شبكات الدماغ.


وفي عام 2017، أشارت إحدى الدراسات إلى أن الشاي يمكن أن يقلل من مستويات السكر في الدم.


ونُشرت الدراسة في مجلة Aging. 




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