علماء, يكشفون, أهمية, الشاي, لصحة, الدماغ,

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للبيض فوائد كثيرة ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية والبروتينات، إضافة إلى...
بدأ إعطاء المضادات الحيوية للحيوانات في المزارع منذ الأربعينات من القرن الماضي...
يعتبر فيتامين سي أحد أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم في المراحل العمرية...
تحذر الهيئات الصحية في مختلف الدول باستمرار من خطورة المبالغة في تناول السكريات...
توصل باحثون أميركيون من جامعة كاليفورنيا الأميركية إلى علامة بيولوجية يمكن أن...
دعت دراسة إسبانية إلى زيادة عدد ساعات الوقوف في العمل المكتبي لتقليل وقت الجلوس،...
توصل باحثون إلى أن الأشخاص الذين يأخذون قيلولة نهارية مرة أو مرتين أسبوعيا هم أقل...
بعض الحيل التجميليّة لا يستغرق تنفيذها أكثر من دقيقة، ولكنها تعطي نتائج مثاليّة...
أجرى مستشفى Mayo Clinic دراسة جديدة، وجدت نتائجها أن النوم مع الكلاب يحمل فوائد صحية...
حقق فريق من العلماء متعددي الجنسيات اكتشافا مذهلا، وهو الأول من نوعه في روسيا،...