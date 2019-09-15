نيمار:, طلبت, الرحيل, عن, باريس, لأسباب, شخصية,

أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، أنه طلب من إدارة ناديه الرحيل في الصيف لأسباب شخصية.

ورغم عودته للمشاركة مع سان جيرمان لأول مرة هذا الموسم، بل وتسجيل هدف الفوز في الدقيقة (90+2)، لم يخف نيمار رغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.وقال نيمار في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "الكل يعلم أنني أردت المغادرة.. لقد عبرت عن ذلك بوضوح كبير".وأضاف "لن أخوض في التفاصيل، لأنها تؤثر على الآخرين، مازلت لاعبًا في باريس سان جيرمان، وأعتزم أن أكون سعيدًا على أرض الملعب".وتابع نيمار "تفكيري حاليًا مع باريس سان جيرمان، لقد أوضحت دائمًا أنني ليس لدي أي شيء ضد سان جيرمان أو جماهيره".وأوضح النجم البرازيلي "لقد كانت أسباب شخصية، كان لدي أسبابي وحاولت بذل قصارى جهدي للرحيل، لكن لسوء الحظ لم يسمحوا لي بذلك".وأردف نيمار "طلبت الرحيل بالفعل، لكن هذه هي المرة الأولى والأخيرة التي سأتحدث فيها عن هذا الأمر، أنا أفكر فقط في باريس سان جيرمان".