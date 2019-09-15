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نتنياهو: لن أخوض حربًا في غزة إلا إذا كانت الخيار الأخير



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قال بنيامين نتنياهو مساء السبت إنه لن يحوض حربًا ضد قطاع غزة، إلا إذا كانت الخيار الأخير.



وأضاف نتنياهو في مقابلة أجرتها معه القناة "13" ، أنه "يرى في الحرب الخيار الأخير، ويأخذ في الاعتبار حياة الجنود والإسرائيليين".


وذكر أن الجيش "أعد خطة لمعركة مختلفة عن السابق"، لافتًا إلى أنه لا ينوي الكشف عن تفاصيلها.


وقال: "قبل الخروج للحرب يجب التأكد من أنها لن ترفع فاتورة الدماء، وسنختار الوقت والمكان والأسلوب لمفاجئة حماس




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