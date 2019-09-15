نتنياهو:, لن, أخوض, حربًا, في, غزة, إلا, إذا, كانت, الخيار, الأخير,

قال بنيامين نتنياهو مساء السبت إنه لن يحوض حربًا ضد قطاع غزة، إلا إذا كانت الخيار الأخير.

وأضاف نتنياهو في مقابلة أجرتها معه القناة "13" ، أنه "يرى في الحرب الخيار الأخير، ويأخذ في الاعتبار حياة الجنود والإسرائيليين".وذكر أن الجيش "أعد خطة لمعركة مختلفة عن السابق"، لافتًا إلى أنه لا ينوي الكشف عن تفاصيلها.وقال: "قبل الخروج للحرب يجب التأكد من أنها لن ترفع فاتورة الدماء، وسنختار الوقت والمكان والأسلوب لمفاجئة حماس