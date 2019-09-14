فوز, هام, للاخوه, كفرمندا, على, بير, المكسور, بهدف, يتيم,

ضمن مباريات الدرجة الثانية الشمالية ا التقى فريق الاخوه كفر مندا وفريق هبوعيل بير المكسور على ملعب التدريبات الدوحة وانتهى الشوط الاول بتفوق فريق الاخوه كفر مندا بهدف احرزه اللاعب عواد قدح بعد اداء دون المستوى بين الفريقين .

الشوط الثاني شهد اداء افضل من الشوط الاول من خلال الهجمات المتبادلة بين الفريقين والتي اسفرت عن ضربة جزاء لهبوعيل بير المكسور تصدى لها اللاعب احمد لوابنه واهدرها بعد ان تصدي حامي مرمى كفر مندا طارق نعامنه للكرة ببراعة وانتهت المباراة بفوز بيتي ثمين للاخوه كفر مندا وخسارة ثانية لبير المكسور .