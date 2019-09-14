جبهة, الناصرة:, البوليس, يستفز, نشطاء, القائمة, المشتركة, في, المدينة,

نددت جبهة الناصرة الديمقراطية وفرع الحزب الشيوعي في المدينة اليوم السبت، بممارسات البوليس الاستفزازية ضد ناشطي القائمة المشتركة، ظهر اليوم السبت، في مركز المدينة، وقام عنصرين من البوليس باحتجاز سكرتير فرع الشبيبة الشيوعية في الناصرة، الرفيق المحامي كارلو رشرش، وتسليمه مخالفة ازعاج.

وقد بدأ الاستفزاز، حينما بدأ يتجمع نشطاء القائمة المشتركة في ساحة العين، ومعهم سيارة تبث أناشيد القائمة المشتركة الانتخابية، إذ جاء الى المكان مسرعين، عنصرين من مركز شرطة المسكوبية القريب، وكما يبدو بأوامر عليا، بقصد الاستفزاز، وشرعا بتحرير مخالفة "ازعاج للسيارة". على الرغم من أن مثل هذا النشاط تقوم به كل الأحزاب في كافة مدن وبلدات البلاد، إلا أن هذه ليست المرّة الأولى التي نواجه فيها استفزاز الشرطة في الحملات الانتخابية.وقد احتج ناشطو القائمة المشتركة في وجه العنصرين، اللذين أصرا على تحرير المخالفة، انصياعا للأوامر التي تلقوها. ثم قرروا اعتقال سكرتير فرع الشبيبة الشيوعية الرفيق كارلو رشرش، واقتادوه الى مركز بوليس المسكوبية.ورافق رشرش الى مركز البوليس، الرفيق المحامي مروان مشرقي، سكرتير فرع الحزب الشيوعي في الناصرة، الذي حذر البوليس من خطوته الاستفزازية، وهي بمثابة اعتداء فظ على حرية النشاط الانتخابي. وفي نهاية المطاف حرر البوليس للرفيق رشرش مخالفة "ازعاج"، وتم إطلاق سراحه.هذا وشارك اليوم العشرات من ناشطي القائمة المشتركة في الناصرة في توزيع النشرة الانتخابية في الشارع الرئيسي، تتقدمهم النائبة والمرشحة عن القائمة المشتركة د. هبة يزبك، وسكرتير الجبهة القطرية المهندس منصور دهامشة، ولوحظ استقبال الجمهور الواسع لناشطي القائمة، وكانت ملموسة الأجواء الطيبة في الشارع النصراوي، دعما للقائمة المشتركة.