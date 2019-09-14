جبهة, الناصرة:, البوليس, يستفز, نشطاء, القائمة, المشتركة, في, المدينة,

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ضمن مباريات الدرجة الثانية الشمالية ا التقى فريق الاخوه كفر مندا وفريق هبوعيل بير...
قال مصدر عسكري إسرائيلي، مساء السبت، إحباط تهريب أسلحة من الحدود اللبنانية في...
جاء في بيان صادر عن بلدية باقة الغربية:"في أعقاب مقتل المغدور المأسوف على شبابِهِ،...
اصيب شخص بجراح متوسطة جراء تعرضه لاطلاق نار في مدينة ام الفحم عصر اليوم...
لقي شخص مصرعه واصيب اخرين في حادث طرق مروع قرب كفرمندا عصر اليوم السبت. وجاء في...
شارك النائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير - القائمة المشتركة، اليوم السبت...
دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الى عقد اجتماع طارئ مساء اليوم مع رئيس لجنة...
عقد المنتدى الثَّقافيّ -مجمع اللّغة العربيَّة في مقرِّه في الناصرة، يوم الأربعاء...
اليوم السبت يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح...
لقي باسل عاصي (46عاماً)مصرعه مساء اليوم الجمعة جراء تعرضه لاطلاق نار مدخل بلدة...