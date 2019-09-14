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إحباط تهريب أسلحة من الحدود اللبنانية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال مصدر عسكري إسرائيلي، مساء السبت، إحباط تهريب أسلحة من الحدود اللبنانية في الشمال إلى المناطق التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية.


وأوضح المصدر حسب قناة 12 العبرية، أنه تم الاشتباه بشخص يلقي "شنطة كبيرة" وعند رصدها والوصول إليها تبين أنه فيها أسلحة مهربة من لبنان.

وأشار إلى أنه تم العثور على 17 بندقية وأسلحة أخرى. مشيرًا إلى أنه فتح تحقيقا في ظروف الحادثة .
إحباط تهريب أسلحة من الحدود اللبنانية




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