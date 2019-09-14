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باقه الغربية:اضراب في المحلات التجارية والمرافق العامة بعد مقتل الشاب محمد ابو حسين



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جاء في بيان صادر عن بلدية باقة الغربية:"في أعقاب مقتل المغدور المأسوف على شبابِهِ، محمّد سمير أحمد نمر أبو حسين، تغمّدَهُ الله بكامل رحمته، فجْرَ السّبت (14.09.2019)، انعَقَدَ مساءَ اليوم في بلديّة باقة، في العاشرة والنّصف مساءً، اجتماعٌ دَعَا إليه رئيس بلديّة باقة الغربيّة، د. مرسي أبو مخّ، شارَكَت فيه الأطُرُ الاجتماعيّة الفاعِلَة على السّاحة المحليّة، من لجنة الصّلح، اللجنة الشّعبيّة وناشطون اجتماعيّون مختلفون، تقرَّرَ فيه ما يَلِي:


- أُقِرَّ الإضراب في جميع المحلّات التّجاريّة والمرافق العامّة في المدينة، يوم غدٍ، الأحد (15.09.2019)، حتى ساعة انتهاء مراسيم الجنّازة، احتجاجًا على جريمة القتل النّكراء. 

- الإضراب لا يشمل قطاع التّعليم في مدارس باقة الغربية، حيث سيتمّ تخصيص اليوم الدّراسي للتركيز على نشاطات توعوية تربوية في موضوع مكافحة ظواهر العنف.

- سيُشارُكُ طلّاب المدارس الثّانويّة في مدينة باقة، في مراسيم الجنّازة، مرافقين جثمان المغدور إلى مثواه الأخير، مشاطرين الأهل الحزن الأليم. 

- أُقِرَّ انعقاد تظاهرة جادّة زخمة كبيرة حاشدة تستقطبُ كافّة أهالينا ليقفوا محتجّين أمامَ مقرّ محطّة الشّرطة في مدينة باقة الغربيّة، بعد الانتهاء من بيت العزاء. سنعلنُ عن تفاصيلها لاحقًا.

- يحمّل كافّة المشاركين في الاجتماع، المسؤوليّةَ الكاملة، الأولى والأخيرة، على الشّرطة المتقاعسة في أداء دورها. رحِمَ الله فقيدنا وجعلَ مثواه الجنّة وألهم أهله وألهمنا جميعًا الصّبر والسّلوان




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