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اصابة شخص باطلاق نار في ام الفحم



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اصيب شخص بجراح متوسطة جراء تعرضه لاطلاق نار في مدينة ام الفحم عصر اليوم السبت.

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت شاب (١٨عاما)الى مستشفى العفولة ووصفت حالته بالمتوسطة.


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.

اصابة شخص باطلاق نار في ام الفحم




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