مصرع, شخص, واصابة, اخرين, في, حادث, طرق, مروع, قرب, كفرمندا,

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية هرعت لحادث طرق بين كفرمندا وحانتون واعلنت عن وفاة شخص واصابة اخرين.
شرطة السير باشرت التحقيق.
وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية هرعت لحادث طرق بين كفرمندا وحانتون واعلنت عن وفاة شخص واصابة اخرين.
شرطة السير باشرت التحقيق.
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