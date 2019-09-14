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مصرع شخص واصابة اخرين في حادث طرق مروع قرب كفرمندا



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لقي شخص مصرعه واصيب اخرين في حادث طرق مروع قرب كفرمندا عصر اليوم السبت.


وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية هرعت لحادث طرق بين كفرمندا وحانتون واعلنت عن وفاة شخص واصابة اخرين.


شرطة السير باشرت التحقيق.





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