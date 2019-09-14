شارك النائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير - القائمة المشتركة، اليوم السبت في برنامج "شبات تربوت" في مسرح هبيما في تل ابيب، وتحدث امام الجمهور حول الانتخابات القريبة والتحريض الممنهج والمتصاعد من قِبل رئيس الحكومة والقوائم اليمينية ضد المجتمع العربي، وقال الطيبي: "في ظل التحريض المستمر والمتصاعد من رئيس الحكومة ليس من المستبعد ان يقوم بنيامين نتنياهو بتقييد حق التصويت للمواطنين العرب في البلاد".

واضاف الطيبي محذّرا: "لن نتفاجئ اذا ما قام النائب الليكودي ميكي زوهر، ذراع نتنياهو في التشريعات، بايعاز من نتنياهو بسن قانون يقضي بأن يكون حق التصويت فقط لمن يعترف بيهودية الدولة!!".

وأضاف الطيبي: "نلاحظ مؤخرا ان هناك ارتفاع في نسبة التصويت والتفاف مجددا حول القائمة المشتركة لأن الناس فهمت ان نتانياهو يريد قمع نسبة تصويت العرب لأنه يخاف من تبعات تصويت العرب ضده وتأثيرها المباشر على خسارته الانتخابات".

وأنهى الطيبي: "نواب المشتركة افضل اداءً من غالبية نواب اليمين وعملنا البرلماني هو تحدٍ دائم امام ائتلاف بميني".