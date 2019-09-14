تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-14 14:55:24 الطيبي في"شبات تربوت":لا نستبعد قيام نتنياهو بسن قانون يقيد حق التصويت لدى العرب في حال فوزه في الانتخابات |  2019-09-14 13:18:53 نتنياهو يدعو إلى عقد اجتماع طارئ مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية |  2019-09-14 11:15:24 يقي من الأمراض ويحارب الشيخوخة.. هذه فوائد فيتامين سي |  2019-09-14 11:13:42 مصائب زيدان لا تأتي فرادى في ريال مدريد |  2019-09-14 11:12:21 بلقيس تطلق أولى أغنياتها المغربية المصورة "تعالى تشوف" من كازبلانكا‎ |  2019-09-14 11:10:21 مجمع اللّغة العربيَّة يعقد ندوة حول أدب الأطفال المحلّيّ‎ |  2019-09-14 11:08:17 بوتين يحذر نتنياهو من قصف سوريا ولبنان مستقبلا |  2019-09-14 06:20:36 باقة الغربية:مصرع الشاب محمد ابو حسين واصابة اخر باطلاق نار |  2019-09-14 07:08:00 الطقس:اجواء صيفية عادية ويطرأ انخفاض غلى درجات الحرارة |  2019-09-13 21:44:16 مقتل باسل عاصي باطلاق نار في كفربرا |  2019-09-14 07:03:47 برشلونة يتلقى ضربة موجعة |  2019-09-14 07:02:07 «صباحي انت» تحصد مليون مشاهدة في أقل من 72 ساعة‎ |  2019-09-14 07:00:40 كرينبول: حملة غير مسبوقة ضد وجود "الاونروا" |  2019-09-13 20:50:42 رئيس مجلس طرعان يدعو للتصويت للقائمة المشتركة |  2019-09-13 19:24:51 حريق بسبب دراجة كهربائية في منزل بالجنوب |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الطيبي في"شبات تربوت":لا نستبعد قيام نتنياهو بسن قانون يقيد حق التصويت لدى العرب في حال فوزه في الانتخابات



  |     |   اضافة تعليق



شارك النائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير - القائمة المشتركة، اليوم السبت في برنامج "شبات تربوت" في مسرح هبيما في تل ابيب، وتحدث امام الجمهور حول الانتخابات القريبة والتحريض الممنهج والمتصاعد من قِبل رئيس الحكومة والقوائم اليمينية ضد المجتمع العربي، وقال الطيبي: "في ظل التحريض المستمر والمتصاعد من رئيس الحكومة ليس من المستبعد ان يقوم بنيامين نتنياهو بتقييد حق التصويت للمواطنين العرب في البلاد".

واضاف الطيبي محذّرا: "لن نتفاجئ اذا ما قام النائب الليكودي ميكي زوهر، ذراع نتنياهو في التشريعات، بايعاز من نتنياهو بسن قانون يقضي بأن يكون حق التصويت فقط لمن يعترف بيهودية الدولة!!".

وأضاف الطيبي: "نلاحظ مؤخرا ان هناك ارتفاع في نسبة التصويت والتفاف مجددا حول القائمة المشتركة لأن الناس فهمت ان نتانياهو يريد قمع نسبة تصويت العرب لأنه يخاف من تبعات تصويت العرب ضده وتأثيرها المباشر على خسارته الانتخابات".

وأنهى الطيبي: "نواب المشتركة افضل اداءً من غالبية نواب اليمين وعملنا البرلماني هو تحدٍ دائم امام ائتلاف بميني".





كلمات متعلقة

الطيبي, في"شبات, تربوت":لا, نستبعد, قيام, نتنياهو, بسن, قانون, يقيد, حق, التصويت, لدى, العرب, في, حال, فوزه, في, الانتخابات,

تابعونــا

نتنياهو يدعو إلى عقد اجتماع طارئ مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية نتنياهو يدعو إلى عقد اجتماع طارئ مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية 2019-09-14 | 13:18:53

دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الى عقد اجتماع طارئ مساء اليوم مع رئيس لجنة...

مجمع اللّغة العربيَّة يعقد ندوة حول أدب الأطفال المحلّيّ‎ مجمع اللّغة العربيَّة يعقد ندوة حول أدب الأطفال المحلّيّ‎ 2019-09-14 | 11:10:21

عقد المنتدى الثَّقافيّ -مجمع اللّغة العربيَّة في مقرِّه في الناصرة، يوم الأربعاء...

الطقس:اجواء صيفية عادية ويطرأ انخفاض غلى درجات الحرارة الطقس:اجواء صيفية عادية ويطرأ انخفاض غلى درجات الحرارة 2019-09-14 | 07:08:00

اليوم السبت يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح...

مقتل باسل عاصي باطلاق نار في كفربرا مقتل باسل عاصي باطلاق نار في كفربرا 2019-09-13 | 21:44:16

لقي باسل عاصي (46عاماً)مصرعه مساء اليوم الجمعة جراء تعرضه لاطلاق نار مدخل بلدة...

رئيس مجلس طرعان يدعو للتصويت للقائمة المشتركة رئيس مجلس طرعان يدعو للتصويت للقائمة المشتركة 2019-09-13 | 20:50:42

رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، يشدد في حلقة بيتية بحضور رئيس القائمة...

حريق بسبب دراجة كهربائية في منزل بالجنوب حريق بسبب دراجة كهربائية في منزل بالجنوب 2019-09-13 | 19:24:51

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي كايد ظاهر:"دراجه...

60 طبيب وطبيبة أسنان يستعدون للامتحان الحكومي ضمن دورة جمعية أطباء الأسنان العرب‎ 60 طبيب وطبيبة أسنان يستعدون للامتحان الحكومي ضمن دورة جمعية أطباء الأسنان العرب‎ 2019-09-13 | 17:54:33

تستمر جمعية أطباء الأسنان العرب بتنظيم الدورات المهنية لتحضير الطلاب لامتحان...

استطلاع أخير للرأي العام يشير الى تقدم الليكود على كاحول لافان و القائمة المشتركة 12 مقعدا استطلاع أخير للرأي العام يشير الى تقدم الليكود على كاحول لافان و القائمة المشتركة 12 مقعدا 2019-09-13 | 12:00:36

أشار الاستطلاع الأخير للرأي العام قبل الانتخابات والذي نشرته صحيفة يسرائيل هايوم...

26 عاماً على اتفاق اوسلو 26 عاماً على اتفاق اوسلو 2019-09-12 | 09:33:36

تصادف اليوم "الجمعة" الذكرى الـ26 لتوقيع اتفاق "إعلان المبادئ" الفلسطيني...

يركا: اندلاع حريق في مبنى وشبهات حول اضرام نار متعمّد يركا: اندلاع حريق في مبنى وشبهات حول اضرام نار متعمّد 2019-09-13 | 09:33:17

عملت طواقم اطفاء وانقاذ فجر اليوم الجمعة على اخماد حريق شبّ بمبنى في بلدة يركا....

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids محمد توفيق جبارين شاب ام الفحم التبرع طفل أنس نخاع عظمي مستشفى دون ان يعرفه قاعات ام الفحم مراقبة ضد اهالي المدينة نسا ء فتيات تصوير كاميرات شرطة جريمة قتل سهرة حناء اصابة رجل المغار الرامة سقط من ارتفاع مركز حيان الطبي العلاج مستشفى مفرقعات مسدسات خرز العاب خطيرة حملة شرطة ساجور مجد الكروم كفر قرع تظاهرة شعارات رفع الاقصى القدس الشرطة نصرة مدخل قرية كفر مندا مظاهرة لجنة شعبية القدس الاقصى مشاركة اهالي القرية فرات نصار اعتداء العفولة طاقم تصوير القناة الثانية مراسل عائلة عبد الغني تجميد قرار امر الهدم ام الفحم مسودة اتفاق اطلاق نار اتهام فتى قاصر بلدة كفر كنا قتل عمد عنان حكروش دوابشة الطفل احمد يصل العاصمة مدريد اسبانيا لقاء رونالدو فريق دوما حرق عائلته اطلاق نار بيت حي الامير الناصرة دون اصابات اضرار جسيمة شرطة تحقيق جثة شاب حي العمال الناصرة العثور التحقيق ملابسات الحادث شاب امين عمر دراوشة 19 عاما اكسال وقفة تضامنية رفع شعارات مدينة الاقصى المحكمة الصلح نصرة المسجد معتقلي مع الرامة الزراعية التكنولوجية الثانوية المدرسة تحتفل تخريج فوجها طلابها ال 54 قطع الكهرباء شركة اصحاب محلات تجارية قرية نحف مدخل استياء عارم ترخيص
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com