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نتنياهو يدعو إلى عقد اجتماع طارئ مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية



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دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الى عقد اجتماع طارئ مساء اليوم مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حنان ملتسير لضمان ما اعتبره حزب الليكود عدم تكرار التلاعب بالانتخابات.  وقالت مصادر في الحزب ان هذه الدعوة وجهت في اعقاب الكشف عن نتائج خطيرة لتقرير نشره الصحفي كلمان ليفسكيند في جريدة معاريف نهاية الأسبوع الحالي ويظهر أن الشرطة لم تراجع الا اثنين من أعضاء لجنة الانتخابات الاثنين والثمانين الذين ابلغوا بحدوث تزوير في الانتخابات الأخيرة. وأشارت المصادر الحزبية الى انه بسبب أعمال التزوير هذه تمكن حزب التجمع الوطني الديموقراطي من تجاوز نسبة الحسم فيما فقد الليكود مقعدين. وقالت المصادر ذاتها انه لو تم فحص هذه الشكاوي حينها لما خاضت إسرائيل معركة انتخابية أخرى. 

وفي سياق الانتخابات الغى عدد من النواب الليكوديين مشاركتهم في ندوات ثقافية كانت ستعقد في عدة أماكن اليوم. ولم يرد تعقيب او تفسير من المقر الانتخابي للحزب.
نتنياهو يدعو إلى عقد اجتماع طارئ مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية




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