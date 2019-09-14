نتنياهو, يدعو, إلى, عقد, اجتماع, طارئ, مع, رئيس, لجنة, الانتخابات, المركزية,

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شارك النائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير - القائمة المشتركة، اليوم السبت...
عقد المنتدى الثَّقافيّ -مجمع اللّغة العربيَّة في مقرِّه في الناصرة، يوم الأربعاء...
اليوم السبت يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح...
لقي باسل عاصي (46عاماً)مصرعه مساء اليوم الجمعة جراء تعرضه لاطلاق نار مدخل بلدة...
رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، يشدد في حلقة بيتية بحضور رئيس القائمة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي كايد ظاهر:"دراجه...
تستمر جمعية أطباء الأسنان العرب بتنظيم الدورات المهنية لتحضير الطلاب لامتحان...
أشار الاستطلاع الأخير للرأي العام قبل الانتخابات والذي نشرته صحيفة يسرائيل هايوم...
تصادف اليوم "الجمعة" الذكرى الـ26 لتوقيع اتفاق "إعلان المبادئ" الفلسطيني...
عملت طواقم اطفاء وانقاذ فجر اليوم الجمعة على اخماد حريق شبّ بمبنى في بلدة يركا....