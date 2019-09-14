يقي, من, الأمراض, ويحارب, الشيخوخة.., هذه, فوائد, فيتامين, سي,

يعتبر فيتامين سي أحد أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم في المراحل العمرية المختلفة، لما يقوم به من وظائف حيوية متعددة من بناء الأنسجة والحفاظ على حيوية البشرة ورفع المناعة.

وفي هذا السياق، كشف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، الدكتور مجدي بدران، لـ"العربية.نت"، عن الفوائد المتعددة لفيتامين سي وأهميتها للجسم والبشرة.1- أحد أهم مضادات الأكسدة للجسميعتبر فيتامين سي أحد أهم المصادر المضادة للأكسدة للجسم، حيث يحمي الجسم من الشوارد الحرة التي تزيد من بعض الأمراض مثل أنواع الحساسية المختلفة والسرطانات. كما أنه يقي من الآثار السلبية للملوثات الهواء مثل الأتربة وعوادم السيارات.ويستهلك جسم الإنسان كمية كبيرة من فيتامين سي عند التعرض للجروح والإصابات. كما ينظم نسب الكوليسترول في الدم ويحمي من مضاعفات مرض السكري.2- مضاد طبيعي للحساسيةويعتبر فيتامين سي أحد المواد المضادة للحساسية وذلك من خلال منعه لانطلاق "الهيستامين" وهي المادة التي تتسبب بظهور الأعراض الخاصة بالحساسية مثل الحكة وضيق الشعب الهوائية وتورم الجلد. لذلك يصاحب نقص فيتامين سي في الجسم زيادة نسبة الهيستامين في الدم.3- يساعد على تطور خلايا المخ والأعصابيساعد فيتامين سي في تكوين غلاف المايلين الذي يحمي الأعصاب ويسرع من انتقال النبضات العصبية، حيث يحتاج المخ إلى هذا الفيتامين للقيام بالوظائف الإدراكية، حيث يرتبط الضعف الإدراكي بمستوى أقل من فيتامين سي.4- يعمل على إنتاج هرمون السعادةيعد فيتامين سي أحد العوامل الأساسية لإنتاج هرمون "السيروتونين" و"الدوبامين"، الموصلات العصبية الأساسية لشعور الإنسان بالسعادة وتنظيم عملية النوم. كما تؤثر نسب هذه الموصلات العصبية على قدرة الإنسان في التركيز والتذكر والتحكم بالحالة المزاجية.5- يساعد على الوقاية من الأنيميايعزز فيتامين سي امتصاص الجسم للحديد مما يقي من الإصابة بالأنيميا والتي تتمثل بنقص نسبة الحديد في الجسم، مما يسبب العديد من الأمراض، مثل الإرهاق وهبوط الدورة الدموية والخمول.6- يحافظ على نضارة وحيوية البشرةكذلك يساعد فيتامين سي في تكوين الكولاجين الذي يفيد في الحفاظ على لون البشرة ويعمل على حماية الإنسان من التأثيرات الضارة لأشعة الشمس فوق البنفسجية.ويعد الكولاجين بمثابة الصمغ الغروي الطبيعي الذي يلصق الخلايا بجوار بعضها البعض ويعمل على المحافظة على شكل الأنسجة الخارجي وتماسكها. ويحافظ على محاربة علامات الشيخوخة من خلال تعزيزه لنضارة البشرة.مصادر فيتامين سي الطبيعيةوأكد بدران أنه يمكن الحصول على فيتامين سي من خلال الكثير من الأغذية الطبيعية، كالفواكه والخضراوات الطبيعية غير المطبوخة، حيث يعمل التسخين على تقليل فائدتها.ومن أهم الفواكه التي تحتوي على نسب مرتفعة من فيتامين سي الجوافة والكيوي والبروكولي، والحمضيات مثل البرتقال والليمون واليوسفي. أما الخضراوات فمنها الطماطم والبقدونس والفلفل بألوانه المختلفة والنعناع، إضافة لبعض الأعشاب العطرية مثل اليانسون والبابونج والزعتر.