مصائب, زيدان, لا, تأتي, فرادى, في, ريال, مدريد,

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يغيب الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، عن الفريق الكتالوني لفترة تتراوح من 5...
شدد ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، على أنه يشعر بالآسف تجاه إيمري تشان...
كشفت صحيفة تركية، متخصصة في الشؤون الرياضية، تفاصيل واقعة تحرش تورط فيها النجم...
ذكر تقرير إنجليزي أن نادي ريال مدريد الإسباني يجهز عرضا ضخما بقيمة 210 ملايين يورو...
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، آخر التطورات بشأن لاعبيه...
أعلن ريال مدريد، صباح اليوم الخميس، تعرض لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش لإصابة...
دخل لونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، نجما برشلونة ويوفنتوس، في منافسة على جائزة...
تحدث فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، عن الأسباب التي أدت إلى عدم التعاقد مع...
أفادت تقارير صحفية، أن ريال مدريد اقترب من ضم النجم الفرنسي نجولو كانتي، لاعب...
صرح المدير التنفيذي لفريق برشلونة، خافيير بورداس، اليوم الأربعاء، بأنه لا يتخيل...