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باقة الغربية:مصرع الشاب محمد ابو حسين واصابة اخر باطلاق نار



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي الشاب محمد سمير ابو حسين(25 عاما) مصرعه واصيب اخر بجراح خطيرة جراء تعرضهما لاطلاق نار في باقة الغربية فجر اليوم السبت.

الطواقم الطبية هرعت للمكان وحاولت تقديم الاسعافات لشاب بجراح حرجة واعلنت وفاته ونقلت شاب اخر للمستشفى وحالته خطيرة.

الشرطة باشرت التحقيق.





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