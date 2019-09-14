باقة, الغربية:مصرع, الشاب, محمد, ابو, حسين, واصابة, اخر, باطلاق, نار,

الطواقم الطبية هرعت للمكان وحاولت تقديم الاسعافات لشاب بجراح حرجة واعلنت وفاته ونقلت شاب اخر للمستشفى وحالته خطيرة.
الشرطة باشرت التحقيق.
الطواقم الطبية هرعت للمكان وحاولت تقديم الاسعافات لشاب بجراح حرجة واعلنت وفاته ونقلت شاب اخر للمستشفى وحالته خطيرة.
الشرطة باشرت التحقيق.
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