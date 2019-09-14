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الطقس:اجواء صيفية عادية ويطرأ انخفاض غلى درجات الحرارة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 اليوم السبت يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الطقس:اجواء صيفية عادية ويطرأ انخفاض غلى درجات الحرارة




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