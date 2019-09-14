الطقس:اجواء صيفية عادية ويطرأ انخفاض غلى درجات الحرارة

اليوم السبت يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .