برشلونة, يتلقى, ضربة, موجعة,

يغيب الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، عن الفريق الكتالوني لفترة تتراوح من 5 إلى 6 أسابيع؛ بداعي الإصابة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إنَّ أومتيتي يعاني من شرخ في مشط القدم اليمنى، وسيغيب على إثره عن المباريات لفترة تصل إلى شهر ونصف.كان أومتيتي، تعرض للإصابة بتورم دموي في القدم، قبل مباراة منتخب فرنسا ضد ألبانيا، يوم السبت الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020، والتي فاز بها الديوك (4-1).وترك أومتيتي، معسكر فرنسا للعودة لبرشلونة، من أجل الخضوع لمزيد من الاختبارات لتحديد طبيعة الإصابة.يذكر أن مدرب البلوجرانا، إرنستو فالفيردي، لم يعتمد على أومتيتي بأول 3 جولات من الليجا هذا الموسم وشارك بدلاً منه مواطنه كليمنت لينجليه بجانب جيرارد بيكيه.