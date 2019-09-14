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«صباحي انت» تحصد مليون مشاهدة في أقل من 72 ساعة‎



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تجاوزت الأغنية الجديدة «صباحي انت » التي أبدعت في صياغة كلماتها الشاعرة الإماراتية جموح وغناها الفنان راشد الماجد أكثر من مليون مشاهدة في خلال 72 ساعة من طرحها على القناة الرسمية لشركة الخوار للإنتاج الفني.أغنية "صباحي إنت" من كلمات الشاعرة الإماراتية جموح، وألحان سفير الألحان فايز السعيد، وغناء الفنان راشد الماجد، وتوزيع مهند خضر ومكساج مهندس الصوت حسين بركات، ووتريات أحمد فرحات وجيتارات شريف فهمي وإيقاعات عبدالله البلوشي وإشراف الشاعر علي الخوار ومنتج منفذ شركة الخوار للإنتاج الفني بإدارة إنتاج من علاء فياض.الجدير بالذكر أن الأغنية حققت مشاهدات عالية تجاوزت المليون مشاهدة خلال 72 ساعة، وهذا يدل على إحساس الأغنية الذي وصل إلى الجمهور المشتاق للعودة لزمن الفن الأصيل.




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