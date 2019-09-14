«صباحي, انت», تحصد, مليون, مشاهدة, في, أقل, من, 72, ساعة‎,

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أثارت الفنانة التونسية درة قلق جمهورها، بكشفها عن مرورها بأزمة صحية. الفنانة...
توفي المخرج اللبناني سيمون أسمر الذي اشتهر على مدى عقود بأنه صانع النجوم، امس...
نشرت الفنانة السورية أصالة نصري، قصة طويلة عما تعرضت له إحدى صديقاتها المقربات...
في مشهد استثنائي يجمع الطبيعة الفلسطينية وموسيقاها، تحيي المطربة الفلسطينية...
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