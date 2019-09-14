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كرينبول: حملة غير مسبوقة ضد وجود "الاونروا"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 اعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا " بيير كرينبول من بيروت"ان هناك حملة غير مسبوقة ضد وجود "الاونروا" لنزع الشرعية عن قضية اللاجئين الفلسطينيين".  وقال "ان الوكالة، وبعد ان تخطت ازمتها المالية، تواجه اليوم تحديات جديدة على الساحة السياسية".  واكد" اهمية التجديد لولاية الوكالة باكبر عدد ممكن من الاصوات وذلك مع بدء المناقشات في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ولاية الأونروا نهاية الشهر الحالي، والتي من المفترض أن يتم التجديد لمهمتها في شهر تشرين الأول المقبل".  وكان كرينبول اجتمع اليوم مع رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني الدكتور حسن منيمنة الذي اكد" دعم لبنان القوي للتجديد ولاية الاونروا وعدم المس بتفويضها".
كرينبول: حملة غير مسبوقة ضد وجود "الاونروا"




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