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مقتل باسل عاصي باطلاق نار في كفربرا



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي باسل عاصي (46عاماً)مصرعه مساء اليوم الجمعة جراء تعرضه لاطلاق نار مدخل بلدة كفربرا.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة ان رجل تعرض لاطلاق نار داخل سيارته مدخل كفربرا مما ادى الى مقتله.

الشرطة باشرت التحقيق,وتبين أن الحديث يدور عن شخص عاد الى البلاد بعد 15 عاماً من وجوده في الخارج ولكن كان شاهداً في قضية جنائية عام 2006.




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