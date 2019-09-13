مقتل, باسل, عاصي, باطلاق, نار, في, كفربرا,

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رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، يشدد في حلقة بيتية بحضور رئيس القائمة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي كايد ظاهر:"دراجه...
تستمر جمعية أطباء الأسنان العرب بتنظيم الدورات المهنية لتحضير الطلاب لامتحان...
أشار الاستطلاع الأخير للرأي العام قبل الانتخابات والذي نشرته صحيفة يسرائيل هايوم...
تصادف اليوم "الجمعة" الذكرى الـ26 لتوقيع اتفاق "إعلان المبادئ" الفلسطيني...
عملت طواقم اطفاء وانقاذ فجر اليوم الجمعة على اخماد حريق شبّ بمبنى في بلدة يركا....
عملت طواقم الاطفاء والانقاذ، صباح اليوم الجمعة، على معالجة حادث طرق وقع بين...
يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة لجمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار بعنوان "...
حذّر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، محمد حسين، من خطورة توجه المواطنين...
إلتقى نتنياهو مساء امس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في في مدينة سوتشي...