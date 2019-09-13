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رئيس مجلس طرعان يدعو للتصويت للقائمة المشتركة



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رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، يشدد في حلقة بيتية بحضور رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة، على أهمية التصويت للقائمة المشتركة.


وقال رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، في الحلقة التي أقيمت بدعوة من الحاج بدر عدوي (أبو أحمد) وأولاده: علينا دعم القائمة المشتركة في ظل ما يمر به المجتمع العربي، وسيل القوانين العنصرية، وأهمية وجود أعضاء الكنيست العرب لخدمة المواطنين العرب وتفويت الفرصة على كل من يريد الحاق الضرر بالمواطنين العرب في بلادنا، فلنا الحق بحرية التصويت وأخذ حقوقنا كاملة، وضرورة استغلال الفرصة والخروج للتصويت وزيادة عدد أعضاء الكنيست العرب.


كما تحدث في اللقاء الناشط السياسي الاجتماعي سعيد بدر، أبو بكر، عن ضرورة التصويت للقائمة المشتركة لتحسين أوضاع مجتمعنا العربي وما يعيشه على مختلف الأصعدة ومواجهة السياسات العنصرية.


النائب أيمن عودة تطرق إلى أهمية القائمة المشتركة، وأنه حان الوقت لحسم الكثير من النقاشات الداخلية. وأننا شعب ناجح وقصة بقاء. وتطرق إلى أهمية بقاء المجتمع العربي في المعادلة السياسية من خلال زيادة عدد التمثيل العربي لمواجهة الحكومة اليمينية، واستمرار العمل لتحسين أوضاع مجتمعنا العربي.





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