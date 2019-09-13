حريق بسبب دراجة كهربائية في منزل بالجنوب

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي كايد ظاهر:"دراجه كهربائيه تؤدي الى حريق في شقه سكنيه بمدينة غفعتاييم وطواقم اطفاء وانقاذ عملت على اخماد الحريق ومنع انتشاره واخراج الدخان الكثيف من العماره السكنيه بعد التاكد من عدم وجود عالقين .واتضح من التحقيق الاولي ان بطارية الدراجه الناريه اشتعلت بعد ابقائها ساعات لشحنها في الكهرباء .