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ساري يعتذر لتشان وماندزوكيتش.. ويبرر الاعتماد على هيجواين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شدد ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، على أنه يشعر بالآسف تجاه إيمري تشان وماريو ماندزوكيتش، ثنائي الفريق المستبعد من قائمة البيانكونيري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ساري في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الغد أمام فيورنتينا: "لم يكن سهلاً القيام باختيارات لتحديد قائمة دوري أبطال أوروبا، لكن كان ذلك ضروريًا، أنا آسف لاستبعاد اثنين من اللاعبين المهمين لدينا، ومع ذلك هذه الصعوبات تبرز قوة المجموعة".
وأكمل "أمر طبيعي أنه عندما يعاني اللاعب من قرار قوي ومؤثر، ويتأثر به، لكن علينا منحه المساحة للتعبير عن شعوره، أنا في سن مناسب لفهم هذا النوع من ردود الفعل".
وأضاف "بالنسبة للمدرب، فالجلوس على مقاعد البدلاء ومشاهدة التدريبات هي الحياة، لذلك لم يكن سهلاً الابتعاد عن الدكة، وبفضل الأطباء الذين عالجوني وساعدوني على إدراك أنه يجب أن انتبه لتصرفاتي اليومية، كنت هادئًا لأن الجهاز الفني قام بعمل جيد".
وتابع ساري "حتى الآن أنا أفكر فقط في الدوري الإيطالي، انتباهنا مُركز على مباراة الغد، نحن في مرحلة حيث يصعب القيام بعملية المداورة، لأننا لا نزال في مرحلة بناء الفريق ومعرفة هويته".
وأردف "لدينا العديد من اللاعبين الذين شاركوا قليلاً في الأشهر الماضية مثل خضيرة ورامزي ورابيو، ومع ذلك، فأنه طوال مسيرتي التدريبية لم أشاهد فريق يعمل بقوة في التوقف الدولي مثل هذا الفريق".
وواصل "كنت أقول دائمًا إن يوفنتوس هو الفريق الأقوى من الناحية الإدارية، وفي الشهور الحالية أدركت أن قوة يوفنتوس في التنظيم، العقلية والنظر إلى المباريات المقبلة، علينا تغيير طريقتنا في إدارة المباريات في مواقف معينة، كالاستحواذ على الكرة وعدم انتظار خصمنا على حدود منطقة الجزاء".
وعن مواجهة نابولي الماضية، صرح: "ضد نابولي انتظرنا طويلاً ولم نتمكن من التحكم في المباراة بشكل جيد، نحن لم نصل بعد إلى المستوى البدني، في نابولي كان هناك فارق بين الـ14 أو 15 الأساسيين وغيرهم، بينما في تشيلسي كان يتم التدوير بين 18 لاعب، هدفنا حاليًا هو أن يكون لدينا 10 لاعبين جاهزين للتدوير".
وحول إصابة كيليني، قال ساري "خسارة كيليني هي ثقيلة علينا، الآن هدفي هو استعادة دانيلي روجاني ومساعدة دي ليخت على التأقلم مع الكرة الإيطالية بأسرع وقت ممكن". 
مشاركة هيجواين ومزايا رابيو
وقال ساري: "هيجواين يشارك لأنه يقدم أداء جيدا في التدريبات والمباريات، أما رابيو فلديه مميزات كثيرة فنية وبدنية، لكنه لم يلعب منذ فترة طويلة، ماتويدي مهم لنا، ولديه القدرة على التأقلم مع ما يحدث أمامه".
وختم "شاهدت لقاء يوفي نابولي من غرفة مغلقة، وعلى مستوى إنساني شعرت بالأسى تجاه كوليبالي ولكني أيضًا شعرت بأننا كنا نستحق الفوز بالمباراة".
ساري يعتذر لتشان وماندزوكيتش.. ويبرر الاعتماد على هيجواين




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