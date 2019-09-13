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العراق يدعو للتصدي لتصريحات نتنياهو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت وزارة الخارجية العراقية، رفض العراق القاطع لتصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والتي أعلن خلالها نيته فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، وغور الأردن، والجهة الشمالية من البحر الميت في حال تم إعادة انتخابه.  ورأت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن هذا الإعلان دعاية انتخابيّة عدوانية، وسياسة استيطانية عنصرية مبرمجة، قائمة على سلب حقوق الشعب الفلسطيني، وخطوة احتلالية بالغة الخطورة تجاه فلسطين، لتأجيج الصراع في المنطقة برمتها، مطالبة بضرورة التصدي لها عربيا ودوليا.  وشددت الوزارة على أهمّية توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني وأرضه من سياسة القضم التي تقوم بها إسرائيل بالقوة، وبذل جهد حقيقي وعملي ومسؤول على المستويات كافة، للتصدي لما يقوم به الاحتلال، الذي ينتهك بشكل متعمد القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرارا مجلس الأمن 242 و338.
العراق يدعو للتصدي لتصريحات نتنياهو




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