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60 طبيب وطبيبة أسنان يستعدون للامتحان الحكومي ضمن دورة جمعية أطباء الأسنان العرب‎



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تستمر جمعية أطباء الأسنان العرب بتنظيم الدورات المهنية لتحضير الطلاب لامتحان مزاولة المهنة الحكومي.وتقام في هذه الأيام، دورة استعداد للامتحان الذي سيجرى الأسبوع القادم، ويقدم الدورة الدكتور أحمد عبد الهادي ويشارك فيها 60 طبيبًا من خريجي الجامعات في مختلف دول العالم.

ودورة الاستعداد للامتحان الحكومي تقام مرتين خلال العام، ويقدمها الدكتور احمد عبد الهادي وعدد من الأطباء والمرشدين. ونسبة نجاح الطلاب المشاركين فيها في السنوات الأخيرة تصل إلى 100%.كما وتنظم الجمعية دورات عديدة واستكمالات في مجال طب الاسنان ومجالات متعلقة أخرى.




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