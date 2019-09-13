استطلاع, أخير, للرأي, العام, يشير, الى, تقدم, الليكود, على, كاحول, لافان, و, القائمة, المشتركة, 12, مقعدا,

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26 عاماً على اتفاق اوسلو 2019-09-12 | 09:33:36 تصادف اليوم "الجمعة" الذكرى الـ26 لتوقيع اتفاق "إعلان المبادئ" الفلسطيني...

يركا: اندلاع حريق في مبنى وشبهات حول اضرام نار متعمّد 2019-09-13 | 09:33:17 عملت طواقم اطفاء وانقاذ فجر اليوم الجمعة على اخماد حريق شبّ بمبنى في بلدة يركا....

اصابتان خطيرتان بحادث طرق مروع بين شاحنتين بالجنوب 2019-09-13 | 09:30:46 عملت طواقم الاطفاء والانقاذ، صباح اليوم الجمعة، على معالجة حادث طرق وقع بين...

غزة تستعد لمسيرات العودة وكسر الحصار .. وتحت شعار: "فلتشطب اوسلو من تاريخنا" 2019-09-13 | 08:18:57 يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة لجمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار بعنوان "...

المفتي : نُحذّر من خطورة التوجه إلى المشعوذين أو المشايخ من أجل الشفاء من الجن 2019-09-13 | 08:17:34 حذّر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، محمد حسين، من خطورة توجه المواطنين...

بوتين يقبل الدعوة لزيارة إسرائيل مطلع العام المقبل 2019-09-13 | 05:59:36 إلتقى نتنياهو مساء امس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في في مدينة سوتشي...

الطقس - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم وانخفاضها غدا 2019-09-13 | 05:56:23 اليوم "الجمعة"، يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة...

عرابة :اصحاب الاراضي في البطوف يوقفون العمل بقناة تصريف المياه 2019-09-12 | 21:41:35 عقد في قاعة الجلسات لبلدية عرابة اجتماع لاصحاب الاراضي في سهل البطوف بحضور رئيس...

القناة 12تكشف: مستوطنين وراء حملة بمئات الاف الشواقل موجهة للعرب لمقاطعة الانتخابات‎ 2019-09-12 | 22:39:40 كشفت القناة 12 في نشرتها الاخبارية مساء اليوم عن قيام جهات مختلفة تابعة لمستوطنين...