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5 دول أوروبية تصدر بيانا مشتركا بشأن تصريحات نتنياهو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعربت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، عن قلقها الشديد تجاه إعلان نتنياهو رغبته ضم غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت للسيادة الإسرائيلية.


وتابع البيان: "في حال تم تطبيق الإعلان فهذا سيعد خرقا فادحا للقانون الدولي".

ودعت الدول الخمس جميع الأطراف "للامتناع عن أي إجراء.

من جهة ثانية أكد وزراء خارجية الدول الأوروبية الخمس على "حق إسرائيل بالأمن" مضيفين : "نحن ندين بشدة الاعتداءات الأخيرة التي شُنّت من غزة ضد إسرائيل".


يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، مع تشكيل الحكومة المقبلة.




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