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ذكر تقرير إنجليزي أن نادي ريال مدريد الإسباني يجهز عرضا ضخما بقيمة 210 ملايين يورو...
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، آخر التطورات بشأن لاعبيه...
أعلن ريال مدريد، صباح اليوم الخميس، تعرض لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش لإصابة...
دخل لونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، نجما برشلونة ويوفنتوس، في منافسة على جائزة...
تحدث فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، عن الأسباب التي أدت إلى عدم التعاقد مع...
أفادت تقارير صحفية، أن ريال مدريد اقترب من ضم النجم الفرنسي نجولو كانتي، لاعب...
صرح المدير التنفيذي لفريق برشلونة، خافيير بورداس، اليوم الأربعاء، بأنه لا يتخيل...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد بشأن خط هجوم برشلونة الذي...
وجهت شرطة ولاية ساو باولو البرازيلية، اتهاما رسميا أمام القضاء لعارضة الأزياء،...
كشفت شبكة ” سكاي نيوز العربية ” نقلا عن صحيفة ” لو باريسيان ” الفرنسية عن نقل بطل...