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على خطى وردة.. المصري النني في قلب "فضيحة تحرش"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت صحيفة تركية، متخصصة في الشؤون الرياضية، تفاصيل واقعة تحرش تورط فيها النجم المصري محمد النني، تشبه تلك التي ارتبطت بزميله بمنتخب الفراعنة، عمرو وردة، قبل أشهر قليلة.



وفي تفاصيل الخبر، قالت صحيفة "فاناتيك" اليومية إن عارضة أزياء تدعى، بيرين جويني، نشرت صورة لرسائل تحرش مرسلة من النني، الذي التحق قبل أسابيع ببشكتاش التركي، معارا من أرسنال الإنجليزي.


وأوضحت الصحيفة أن اللاعب المصري، البالغ من العمر 27 عاما، تورط في هذه الفضيحة بعد أقل من شهر من انضمامه للفريق التركي.


وقالت جويني عبر حسابها على "إنستغرام" إنها تتعرض لمضايقات من لاعبي الكرة، لافتة النظر إلى أن النني لم يكن اللاعب الأول أو الأخير الذي يقوم بذلك، مطالبة إياهم بالتوقف عن التحرش بها.


وتشير الصورة المنشورة إلى أن النني يسأل عن أحوال العارضة الشابة ويخبرها بأحواله..


ولجويني حساب نشيط على "إنستغرام"، أنشئ عام 2018، يضم عشرات الصور "المثيرة"، التي يتابعها أكثر من 90 ألف متابع.




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