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ترامب "لا يصدق" التجسس الإسرائيلي على "بيته"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، معلومات تحدثت عن إمكان أن تكون إسرائيل "تجسست" على البيت الأبيض، مؤكداً من جديد أن علاقته بالدولة العبرية "ممتازة".



وقال دونالد ترامب "لا أصدق ذلك. لا أعتقد أن الإسرائيليين يتجسسون علينا. يصعب عليّ تصديق ذلك". وأضاف "كلّ شيء ممكن، لكنني لا أصدّق هذا".


وكان موقع بوليتيكو ذكر أنّ مسؤولين أميركيين يعتقدون أنّ إسرائيليين زرعوا على الأرجح أجهزةً عدّة تُسمّى "ستينغ راي" اكتُشفت في واشنطن عام 2017، وهي أجهزة تقلد إشارات بث الأبراج الخلويّة لاعتراض مكالمات ورسائل نصّية.




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