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بعد 22 عاما.. غوغل إيرث يكشف "الجثة المفقودة"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في نوفمبر 1997، خرج وليام مولت، البالغ من العمر 40 عاما، من ناد ليلي، لكنه لم يعد إلى بيته، ولم يظهر بعدها أبدا، أو على الأقل حتى وقت قريب.



ومنذ ذلك الوقت، بدأت عملية البحث عن مولت، لكنها توقفت بعد أن عجز الجميع عن العثور عليه، ولم تظهر أي خيوط تدل على مكان وجوده.


لكن وبعد مرور قرابة 22 عاما، وبفضل برنامج "غوغل إيرث" عثر على بقايا ورفات مولت، عن طريق الصدفة البحتة، بحسب ما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.




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