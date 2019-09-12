تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-13 10:07:25 ترامب "لا يصدق" التجسس الإسرائيلي على "بيته" |  2019-09-12 09:33:36 26 عاماً على اتفاق اوسلو |  2019-09-13 09:30:46 اصابتان خطيرتان بحادث طرق مروع بين شاحنتين بالجنوب |  2019-09-13 08:18:57 غزة تستعد لمسيرات العودة وكسر الحصار .. وتحت شعار: "فلتشطب اوسلو من تاريخنا" |  2019-09-13 08:17:34 المفتي : نُحذّر من خطورة التوجه إلى المشعوذين أو المشايخ من أجل الشفاء من الجن |  2019-09-13 05:59:36 بوتين يقبل الدعوة لزيارة إسرائيل مطلع العام المقبل |  2019-09-13 05:56:23 الطقس - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم وانخفاضها غدا |  2019-09-12 23:46:36 توتر شديد في سجون الجنوب والاوضاع تتجه نحو التصعيد |  2019-09-12 22:45:18 سان جيرمان يكشف حالة مبابي وكافاني قبل مواجهة ريال مدريد |  2019-09-12 21:41:35 عرابة :اصحاب الاراضي في البطوف يوقفون العمل بقناة تصريف المياه |  2019-09-12 22:39:40 القناة 12تكشف: مستوطنين وراء حملة بمئات الاف الشواقل موجهة للعرب لمقاطعة الانتخابات‎ |  2019-09-12 20:55:48 لواء الشمال في نقابة المحامين يفتتح مركزه في المغار |  2019-09-12 19:56:03 معرض المؤسسات وإتاحة الحقوق في مجلس كفركنا المحلي |  2019-09-12 19:42:55 مودريتش يدخل مستشفى ريال مدريد |  2019-09-12 19:41:31 أول تعليق من ملك الأردن بعد تصريحات نتنياهو |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

26 عاماً على اتفاق اوسلو



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 تصادف اليوم "الجمعة" الذكرى الـ26 لتوقيع اتفاق "إعلان المبادئ" الفلسطيني الإسرائيلي (اتفاقية أوسلو) في البيت الأبيض في العاصمة الأميركية واشنطن.



ففي يوم 13أيلول/سبتمبر 1993، جرى توقيع الاتفاق الذي عُرف باسم "غزة وأريحا أولاً"، حيث وقعه في حينه كل من رئيس دائرة الشؤون القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، ووزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز ، واختار الاتفاق مدن غزة، وأريحا كمناطق نموذجية لإقامة الحكم الذاتي في البداية، على أن يمتد إلى باقي الأراضي الفلسطينية بعد المفاوضات.


واتفاق السلام هو إعلان مبادئ حول ترتيبات الحكومة الانتقالية الذاتية حيث اتفقت حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني على أنه آن الأوان لوضع حد لعقود من المواجهات والصراع والاعتراف المتبادل لحقوقهم السياسية والشرعية ولتحقيق تعايش سلمي وكرامة وامن متبادل والوصول إلى تسوية والوصول إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة ودائمة ومصالحة تاريخية من خلال العملية السلمية المتفق عليها.




كلمات متعلقة

26, عاماً, على, اتفاق, اوسلو,

تابعونــا

يركا: اندلاع حريق في مبنى وشبهات حول اضرام نار متعمّد يركا: اندلاع حريق في مبنى وشبهات حول اضرام نار متعمّد 2019-09-13 | 09:33:17

عملت طواقم اطفاء وانقاذ فجر اليوم الجمعة على اخماد حريق شبّ بمبنى في بلدة يركا....

اصابتان خطيرتان بحادث طرق مروع بين شاحنتين بالجنوب اصابتان خطيرتان بحادث طرق مروع بين شاحنتين بالجنوب 2019-09-13 | 09:30:46

عملت طواقم الاطفاء والانقاذ، صباح اليوم الجمعة، على معالجة حادث طرق وقع بين...

غزة تستعد لمسيرات العودة وكسر الحصار .. وتحت شعار: "فلتشطب اوسلو من تاريخنا" غزة تستعد لمسيرات العودة وكسر الحصار .. وتحت شعار: "فلتشطب اوسلو من تاريخنا" 2019-09-13 | 08:18:57

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة لجمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار بعنوان "...

المفتي : نُحذّر من خطورة التوجه إلى المشعوذين أو المشايخ من أجل الشفاء من الجن المفتي : نُحذّر من خطورة التوجه إلى المشعوذين أو المشايخ من أجل الشفاء من الجن 2019-09-13 | 08:17:34

حذّر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، محمد حسين، من خطورة توجه المواطنين...

بوتين يقبل الدعوة لزيارة إسرائيل مطلع العام المقبل بوتين يقبل الدعوة لزيارة إسرائيل مطلع العام المقبل 2019-09-13 | 05:59:36

إلتقى نتنياهو مساء امس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في في مدينة سوتشي...

الطقس - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم وانخفاضها غدا الطقس - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم وانخفاضها غدا 2019-09-13 | 05:56:23

اليوم "الجمعة"، يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة...

عرابة :اصحاب الاراضي في البطوف يوقفون العمل بقناة تصريف المياه عرابة :اصحاب الاراضي في البطوف يوقفون العمل بقناة تصريف المياه 2019-09-12 | 21:41:35

عقد في قاعة الجلسات لبلدية عرابة اجتماع لاصحاب الاراضي في سهل البطوف بحضور رئيس...

القناة 12تكشف: مستوطنين وراء حملة بمئات الاف الشواقل موجهة للعرب لمقاطعة الانتخابات‎ القناة 12تكشف: مستوطنين وراء حملة بمئات الاف الشواقل موجهة للعرب لمقاطعة الانتخابات‎ 2019-09-12 | 22:39:40

كشفت القناة 12 في نشرتها الاخبارية مساء اليوم عن قيام جهات مختلفة تابعة لمستوطنين...

لواء الشمال في نقابة المحامين يفتتح مركزه في المغار لواء الشمال في نقابة المحامين يفتتح مركزه في المغار 2019-09-12 | 20:55:48

بأجواء مميزة أقام لواء الشمال في نقابة المحامين يوم أمس الخميس افتتاح مركزه في...

معرض المؤسسات وإتاحة الحقوق في مجلس كفركنا المحلي معرض المؤسسات وإتاحة الحقوق في مجلس كفركنا المحلي 2019-09-12 | 19:56:03

نظم مجلس كفركنا المحلي من خلال مركز خطوة التابع لقسم الرفاه الاجتماعي معرضا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids انقطاع الكهرباء ارجاء مختلفة من البلاد خلل شركة عطل تقوم الشركة شركة الطيران العال الزام محكمة تعويض مسافرين عربيين 15 الف شيكل تفتيش امني منير نبواني عائلة المرحوم عودة سلمان عامر الشيخ علي الى بيته القرية جاهة صلح اشكلون اصابة عامليين عربيين لوحين حديد عليهما رافعة ورشة بناء صلح عقد راية عشائري قرية الرامة مشاركة واسعة مواجهات الشرطة سخنين اعتقالات 16 مشتبها شابا القاء حجارة حرق اطاراتاعتقال مواجهات القدس القاء حجارة 490 مشتبها شابا الشرطة المسجد الاقصى اشرف عقيلة كفر كنا حادث طرق انفلاب سيارة نتسيرت عيليت شابة مسيرة يوم الارض الخالد مدينة عرابة الذكرى 40 مشاركة واسعة قطرية أفعى داخل كيس غلاف خسة في مركز تجاري المركز زبونة امرأة عثور اصابة خطيرة مفرق الناعورة الشاب احمد زعبي حادث طرق علق داخل سيارة الشرطة اسعاف مصرع شاب الهستدروت اعلان نزاع عمل القطاع العامالشاب ماهر عجو من اللد اعتداء شبان يهود ضرب طعن مستشفى شرطة المسجد الاقصى هدوء مصلين القدس مستوطنون اقتحامات شرطة حواجز اطلاق نار سيارة حي الكينا ام الفحم اصابات دون اضرار
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com