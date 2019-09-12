26, عاماً, على, اتفاق, اوسلو,

تصادف اليوم "الجمعة" الذكرى الـ26 لتوقيع اتفاق "إعلان المبادئ" الفلسطيني الإسرائيلي (اتفاقية أوسلو) في البيت الأبيض في العاصمة الأميركية واشنطن.

ففي يوم 13أيلول/سبتمبر 1993، جرى توقيع الاتفاق الذي عُرف باسم "غزة وأريحا أولاً"، حيث وقعه في حينه كل من رئيس دائرة الشؤون القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، ووزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز ، واختار الاتفاق مدن غزة، وأريحا كمناطق نموذجية لإقامة الحكم الذاتي في البداية، على أن يمتد إلى باقي الأراضي الفلسطينية بعد المفاوضات.واتفاق السلام هو إعلان مبادئ حول ترتيبات الحكومة الانتقالية الذاتية حيث اتفقت حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني على أنه آن الأوان لوضع حد لعقود من المواجهات والصراع والاعتراف المتبادل لحقوقهم السياسية والشرعية ولتحقيق تعايش سلمي وكرامة وامن متبادل والوصول إلى تسوية والوصول إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة ودائمة ومصالحة تاريخية من خلال العملية السلمية المتفق عليها.