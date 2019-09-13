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يركا: اندلاع حريق في مبنى وشبهات حول اضرام نار متعمّد



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عملت طواقم اطفاء وانقاذ فجر اليوم الجمعة على اخماد حريق شبّ بمبنى في بلدة يركا. 


حيث عمل رجال الاطفاء والانقاذ على اخماد النار والتأكد من عدم وجود عالقين.


الحريق أسفر عن أضرار مادية ولم يبلغ عن عالقين. فيما أشار محقق الحرائق من سلطة الاطفاء والانقاذ الى أنّ الحديث يدور حول اضرام نار متعمّد.




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