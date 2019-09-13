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اصابتان خطيرتان بحادث طرق مروع بين شاحنتين بالجنوب



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



عملت طواقم الاطفاء والانقاذ، صباح اليوم الجمعة، على معالجة حادث طرق وقع بين شاحنتين على شارع 25 في الجنوب. 



وقد عمل رجال الاطفاء والانقاذ على تخليص عالقين من الشاحنتين واحالتهما للعلاج الطبيّ حيث وصفت حالتهما بالخطيرة،


 إلى جانب العمل على معالجة تسرّب مواد خطيرة من احدى الشاحنتين.




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