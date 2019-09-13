اصابتان, خطيرتان, بحادث, طرق, مروع, بين, شاحنتين, بالجنوب,

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تصادف اليوم "الجمعة" الذكرى الـ26 لتوقيع اتفاق "إعلان المبادئ" الفلسطيني...
عملت طواقم اطفاء وانقاذ فجر اليوم الجمعة على اخماد حريق شبّ بمبنى في بلدة يركا....
يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة لجمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار بعنوان "...
حذّر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، محمد حسين، من خطورة توجه المواطنين...
إلتقى نتنياهو مساء امس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في في مدينة سوتشي...
اليوم "الجمعة"، يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة...
عقد في قاعة الجلسات لبلدية عرابة اجتماع لاصحاب الاراضي في سهل البطوف بحضور رئيس...
كشفت القناة 12 في نشرتها الاخبارية مساء اليوم عن قيام جهات مختلفة تابعة لمستوطنين...
بأجواء مميزة أقام لواء الشمال في نقابة المحامين يوم أمس الخميس افتتاح مركزه في...
نظم مجلس كفركنا المحلي من خلال مركز خطوة التابع لقسم الرفاه الاجتماعي معرضا...