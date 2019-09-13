عباس, النوري, يتبرع, بقلب, إبنته, لشقيقتها, بالتبني,

يستعد الممثل ​عباس النوري​ لخوض دور البطولة في مسلسل بعنوان "يا مالكاً قلبي" مؤلف من 10 حلقات، والذي يؤدي فيه دور طبيب تتعرّض ابنته لحادث سير وتموت ليقرّر التبرّع بقلبها لشقيقتها بالتبنّي التي تعاني من مشكلة قلبية وهو ما يضعه في مواجهة مع زوجته التي تؤدي دورها الممثلة ​نادين الراسي​.

العمل من تأليف عثمان جحى وإخراج علي علي ويشارك في بطولته أيضاً الممثلون هبة نورا وريم زينو وبلال مارتيني وآخرين حيث من المقرر أن يعرض العمل على قنوات سورية ولبنانية بعد انتهاء تصويره الذي ينطلق خلال الأيام القليلة القادمة.