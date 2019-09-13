أم, تبيع, طفليها, التوأم, من, أجلى, هاتف,

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في نوفمبر 1997، خرج وليام مولت، البالغ من العمر 40 عاما، من ناد ليلي، لكنه لم يعد إلى...
أفادت وسائل إعلام بأن مراهقا أمريكيا عمره 14 سنة، قتل جميع أفراد عائلته بعد أن...
أصيب فلاح أرجنتيني بصدمة شديدة، عقب مشاهدته لمولود وضعته بقرة، له وجه يشبه وجه...
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كشفت شركة أبل أن اليوم الثلاثاء موعد إطلاق هاتفها الجديد آيفون 11 لعام 2019،...
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رصدت مدينة ألمانية يزيد عدد سكانها عن 300 ألف نسمة، مبلغا قدره مليون يورو لأي شخص...
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