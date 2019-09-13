تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-13 10:07:25 ترامب "لا يصدق" التجسس الإسرائيلي على "بيته" |  2019-09-12 09:33:36 26 عاماً على اتفاق اوسلو |  2019-09-13 09:30:46 اصابتان خطيرتان بحادث طرق مروع بين شاحنتين بالجنوب |  2019-09-13 08:18:57 غزة تستعد لمسيرات العودة وكسر الحصار .. وتحت شعار: "فلتشطب اوسلو من تاريخنا" |  2019-09-13 08:17:34 المفتي : نُحذّر من خطورة التوجه إلى المشعوذين أو المشايخ من أجل الشفاء من الجن |  2019-09-13 05:59:36 بوتين يقبل الدعوة لزيارة إسرائيل مطلع العام المقبل |  2019-09-13 05:56:23 الطقس - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم وانخفاضها غدا |  2019-09-12 23:46:36 توتر شديد في سجون الجنوب والاوضاع تتجه نحو التصعيد |  2019-09-12 22:45:18 سان جيرمان يكشف حالة مبابي وكافاني قبل مواجهة ريال مدريد |  2019-09-12 21:41:35 عرابة :اصحاب الاراضي في البطوف يوقفون العمل بقناة تصريف المياه |  2019-09-12 22:39:40 القناة 12تكشف: مستوطنين وراء حملة بمئات الاف الشواقل موجهة للعرب لمقاطعة الانتخابات‎ |  2019-09-12 20:55:48 لواء الشمال في نقابة المحامين يفتتح مركزه في المغار |  2019-09-12 19:56:03 معرض المؤسسات وإتاحة الحقوق في مجلس كفركنا المحلي |  2019-09-12 19:42:55 مودريتش يدخل مستشفى ريال مدريد |  2019-09-12 19:41:31 أول تعليق من ملك الأردن بعد تصريحات نتنياهو |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أم تبيع طفليها التوأم من أجلى هاتف



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة امرأة أقدمت على بيع طفليها التوأم، من أجل سداد ديون متراكمة عليها وشراء هاتف جديد، وهو ما أثار صدمة المواكنين في بلدها.



ويشار الى أن المرأة في العشرينات من العمر، أنجبت الابنين خارج إطار الزواج، مما جعلها مرفوضة من جانب عائلتها، بحسب ما نقله موقع "سنترال أوديتي".


وباعت الأم التوأم بمبلغ وصل الى  9100 دولار أميركي. وأكدت أمام الشرطة، إنها وجدت نفسها مفلسة من دون أي مورد، فقررت أن تبيع ولديها من أجل تسديد الديون وشراء هاتف جديد، لا سيما أن والديها لم يقبلا بأن تصبح أما عزباء.




كلمات متعلقة

أم, تبيع, طفليها, التوأم, من, أجلى, هاتف,

تابعونــا

بعد 22 عاما.. غوغل إيرث يكشف "الجثة المفقودة" بعد 22 عاما.. غوغل إيرث يكشف "الجثة المفقودة" 2019-09-13 | 10:06:30

في نوفمبر 1997، خرج وليام مولت، البالغ من العمر 40 عاما، من ناد ليلي، لكنه لم يعد إلى...

مراهق أمريكي يقتل جميع أفراد عائلته مراهق أمريكي يقتل جميع أفراد عائلته 2019-09-12 | 08:41:05

أفادت وسائل إعلام بأن مراهقا أمريكيا عمره 14 سنة، قتل جميع أفراد عائلته بعد أن...

فيديو.. بقرة تضع مولودًا بـ"وجه إنسان" والعلم يفسر فيديو.. بقرة تضع مولودًا بـ"وجه إنسان" والعلم يفسر 2019-09-11 | 08:17:27

أصيب فلاح أرجنتيني بصدمة شديدة، عقب مشاهدته لمولود وضعته بقرة، له وجه يشبه وجه...

بوغاتي تزيح الستار عن السيارة الأسرع في العالم (صور+فيديو) بوغاتي تزيح الستار عن السيارة الأسرع في العالم (صور+فيديو) 2019-09-10 | 14:23:06

رفعت شركة "بوغاتي" الستار عن موديلها الجديد بوغاتي شيرون سوبر سبورت 300+، التي تعد...

جريمة مروعة تهز العاصمة السورية دمشق (بالصور) جريمة مروعة تهز العاصمة السورية دمشق (بالصور) 2019-09-10 | 12:55:37

كشفت وزارة الداخلية السورية عن جريمة مروعة حدثت بريف العاصمة السورية دمشق، بعد...

شاهدوا .. زفاف يتحول إلى حلبة مصارعة في لبنان! شاهدوا .. زفاف يتحول إلى حلبة مصارعة في لبنان! 2019-09-10 | 09:52:13

تحول حفل زفاف في شمال لبنان إلى "حلبة مصارعة"، إثر شجار عنيف وقع بين أهل العريس...

شركة أبل تطلق اليوم هاتفها الجديد آيفون 11 شركة أبل تطلق اليوم هاتفها الجديد آيفون 11 2019-09-10 | 08:33:21

كشفت شركة أبل أن اليوم الثلاثاء موعد إطلاق هاتفها الجديد آيفون 11 لعام 2019،...

مواطن من دبي فاز بسيارة "هيونداي" لالتزامه بقواعد المرور مواطن من دبي فاز بسيارة "هيونداي" لالتزامه بقواعد المرور 2019-09-09 | 14:55:17

فاز المواطن، زيد سعيد علي الزبيدي، بهدية من قسم الشرطة المحلية، عبارة عن سيارة...

مدينة ألمانية تقدم مليون يورو لمن يثبت أنها غير موجودة! مدينة ألمانية تقدم مليون يورو لمن يثبت أنها غير موجودة! 2019-09-09 | 13:00:20

رصدت مدينة ألمانية يزيد عدد سكانها عن 300 ألف نسمة، مبلغا قدره مليون يورو لأي شخص...

اكتشاف رفات بشرية في منزل رئيس الباراغواي المخلوع ! اكتشاف رفات بشرية في منزل رئيس الباراغواي المخلوع ! 2019-09-09 | 11:55:09

اكتشف سكان محليون في منزل تابع لرئيس باراغواي المخلوع الراحل ألفريدو سترويسنر،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids نصب تذكاري شفاعمرو مجزرعة احياء 11 ناتن زاده مشاركة واسعة اهالي المدينة أورنا سمحون مديرة لواء الشمال وزارة المعارف التربية التعليم مؤتمر عشية افتتاح العام الدراسي المسجد الاقصى المبارك يستعد لاستقبال شهر رمضان الكريم المبارك وسيم حسين نصار طبيب دكتور مدير عيادة الشخير انقطاع مستشفى رمبام حيفا الشيخ رائد صلاح الحركة الاسلامية النيابة العامة حكم اصابة خطيرة عامل طبريا شرفة بيت ورشة بناء مدينة نقله مستشفى رمبام حادث عمليوم العطاء طرعان مجلس محلي فعاليات تطوع 13 اصابة رضيعة اصابات خطيرة سيارة حافلة مفرق شوكت حورة الجنوب النقب حادث طرق مروع سقوط عامود هاتف على ساحة بيت في بلدة كفر كنا اضرار سيارة دون اصابات مصرع طفلين انفجار مولد كهرباء خيمة سكنية ابو قويدر شرطة اسعاف محمد عمر ابن عمه قويدر ابو الزرنوق مخلفات ذخيرة انفجار سخنين مكابي تل ابيب مباراة ستاد الدوحة دوري جمهور لقاء اصابة متوسطة اطلاق نار سيارة الجديدة المكر شرطة اسعاف مستشفى حادث الشيخ زيدان عابد اسراء الشابة الناصرة اطلاق نار العفولة محطة الحافلات طرعان تستجيب اضراب عام شامل محلات تجارية مدارس طلاب مؤسسات شارع 90 البحر الميت حادث طرق مروع مصرع شخص سائق اصابة اخرين شرطة اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com