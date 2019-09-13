أم, تبيع, طفليها, التوأم, من, أجلى, هاتف,

اعتقلت الشرطة امرأة أقدمت على بيع طفليها التوأم، من أجل سداد ديون متراكمة عليها وشراء هاتف جديد، وهو ما أثار صدمة المواكنين في بلدها.

ويشار الى أن المرأة في العشرينات من العمر، أنجبت الابنين خارج إطار الزواج، مما جعلها مرفوضة من جانب عائلتها، بحسب ما نقله موقع "سنترال أوديتي".وباعت الأم التوأم بمبلغ وصل الى 9100 دولار أميركي. وأكدت أمام الشرطة، إنها وجدت نفسها مفلسة من دون أي مورد، فقررت أن تبيع ولديها من أجل تسديد الديون وشراء هاتف جديد، لا سيما أن والديها لم يقبلا بأن تصبح أما عزباء.