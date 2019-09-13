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ريال مدريد يسعى لضم صلاح بعرض "خيالي"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 ذكر تقرير إنجليزي أن نادي ريال مدريد الإسباني يجهز عرضا ضخما بقيمة 210 ملايين يورو مقابل الحصول على المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.



ونشر موقع "ليفربول إيكو"، المختص بأخبار "الريدز"، الخميس، نقلا عن مصادر خاصة من داخل النادي، أن ريال مدريد قد يدفع 210 ملايين يورو مقابل الحصول على خدمات محمد صلاح بعد نهاية الموسم الحالي.


وانضم صلاح إلى ليفربول عام 2017 قادما من روما الإيطالي مقابل 37 مليون جنيه إسترليني، حيث سجل في موسمه الأول 74 هدفا في 110 مباريات، محطما أرقام قياسية عدة.


وعلى الرغم من أنه لم يكرر أرقامه المذهلة في موسمه الثاني، إلا أن صلاح سجل 27 هدفا في الموسم المنصرم، بينها هدف ثمين في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، والذي توج به ليفربول على حساب توتنهام بفوزه عليه بهدفين دون رد.


وفي وقت سابق، تحدثت مصادر إعلامية عن إمكانية تكرار سيناريو عام 2018، حين باع "الريدز" أحد أفضل نجومه.


وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الفريق الإنجليزي يستعد لاتخاذ الخطوة نفسها، إذ يدرس فكرة بيع نجمه المصري خلال الفترة المقبلة.


وتابعت "في حال تمت الموافقة على مقترح بيع صلاح، فإن قيمة بيعه الضخمة ستمكن ليفربول من شراء نجمين آخرين على الأقل من 3، بين كيليان مبابي، لاعب باريس سان جرمان، وجودان سانشو جناح بروسيا دورتموند، وكاي هافرتز لاعب باير ليفركوزن".


وأضافت أن الوقت الحالي قد يكون مناسبا جدا لبيع النجم المصري مقابل شراء لاعبين أو 3 من النجوم الشابة الساطعة في أوروبا.




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