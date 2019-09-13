بوتين, يقبل, الدعوة, لزيارة, إسرائيل, مطلع, العام, المقبل,

إلتقى نتنياهو مساء امس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في في مدينة سوتشي الروسية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبوله الدعوة لزيارة إسرائيل مطلع العام المقبل، التي سلمها له رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وأكد الرئيس بوتين على أهمية التعاون الأمني بين روسيا وإسرائيل، وخاصة "في ظل استمرار الخطر الذي يمثله الإرهاب الدولي".وقال بوتين مخاطبا نتنياهو: "أقول بصراحة إن علاقاتنا سواء في مجال الأمن أو في المجال العسكري، اكتسبت نوعية جديدة بفضل جهودكم إلى حد كبير".