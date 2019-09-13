تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-13 10:07:25 ترامب "لا يصدق" التجسس الإسرائيلي على "بيته" |  2019-09-12 09:33:36 26 عاماً على اتفاق اوسلو |  2019-09-13 09:30:46 اصابتان خطيرتان بحادث طرق مروع بين شاحنتين بالجنوب |  2019-09-13 08:18:57 غزة تستعد لمسيرات العودة وكسر الحصار .. وتحت شعار: "فلتشطب اوسلو من تاريخنا" |  2019-09-13 08:17:34 المفتي : نُحذّر من خطورة التوجه إلى المشعوذين أو المشايخ من أجل الشفاء من الجن |  2019-09-13 05:59:36 بوتين يقبل الدعوة لزيارة إسرائيل مطلع العام المقبل |  2019-09-13 05:56:23 الطقس - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم وانخفاضها غدا |  2019-09-12 23:46:36 توتر شديد في سجون الجنوب والاوضاع تتجه نحو التصعيد |  2019-09-12 22:45:18 سان جيرمان يكشف حالة مبابي وكافاني قبل مواجهة ريال مدريد |  2019-09-12 21:41:35 عرابة :اصحاب الاراضي في البطوف يوقفون العمل بقناة تصريف المياه |  2019-09-12 22:39:40 القناة 12تكشف: مستوطنين وراء حملة بمئات الاف الشواقل موجهة للعرب لمقاطعة الانتخابات‎ |  2019-09-12 20:55:48 لواء الشمال في نقابة المحامين يفتتح مركزه في المغار |  2019-09-12 19:56:03 معرض المؤسسات وإتاحة الحقوق في مجلس كفركنا المحلي |  2019-09-12 19:42:55 مودريتش يدخل مستشفى ريال مدريد |  2019-09-12 19:41:31 أول تعليق من ملك الأردن بعد تصريحات نتنياهو |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الطقس - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم وانخفاضها غدا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اليوم  "الجمعة"، يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .        

                                  
ويوم السبت القادم، يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .


أما الأحد، يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .




كلمات متعلقة

الطقس, -, ارتفاع, طفيف, على, درجات, الحرارة, اليوم, وانخفاضها, غدا,

تابعونــا

26 عاماً على اتفاق اوسلو 26 عاماً على اتفاق اوسلو 2019-09-12 | 09:33:36

تصادف اليوم "الجمعة" الذكرى الـ26 لتوقيع اتفاق "إعلان المبادئ" الفلسطيني...

يركا: اندلاع حريق في مبنى وشبهات حول اضرام نار متعمّد يركا: اندلاع حريق في مبنى وشبهات حول اضرام نار متعمّد 2019-09-13 | 09:33:17

عملت طواقم اطفاء وانقاذ فجر اليوم الجمعة على اخماد حريق شبّ بمبنى في بلدة يركا....

اصابتان خطيرتان بحادث طرق مروع بين شاحنتين بالجنوب اصابتان خطيرتان بحادث طرق مروع بين شاحنتين بالجنوب 2019-09-13 | 09:30:46

عملت طواقم الاطفاء والانقاذ، صباح اليوم الجمعة، على معالجة حادث طرق وقع بين...

غزة تستعد لمسيرات العودة وكسر الحصار .. وتحت شعار: "فلتشطب اوسلو من تاريخنا" غزة تستعد لمسيرات العودة وكسر الحصار .. وتحت شعار: "فلتشطب اوسلو من تاريخنا" 2019-09-13 | 08:18:57

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة لجمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار بعنوان "...

المفتي : نُحذّر من خطورة التوجه إلى المشعوذين أو المشايخ من أجل الشفاء من الجن المفتي : نُحذّر من خطورة التوجه إلى المشعوذين أو المشايخ من أجل الشفاء من الجن 2019-09-13 | 08:17:34

حذّر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، محمد حسين، من خطورة توجه المواطنين...

بوتين يقبل الدعوة لزيارة إسرائيل مطلع العام المقبل بوتين يقبل الدعوة لزيارة إسرائيل مطلع العام المقبل 2019-09-13 | 05:59:36

إلتقى نتنياهو مساء امس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في في مدينة سوتشي...

عرابة :اصحاب الاراضي في البطوف يوقفون العمل بقناة تصريف المياه عرابة :اصحاب الاراضي في البطوف يوقفون العمل بقناة تصريف المياه 2019-09-12 | 21:41:35

عقد في قاعة الجلسات لبلدية عرابة اجتماع لاصحاب الاراضي في سهل البطوف بحضور رئيس...

القناة 12تكشف: مستوطنين وراء حملة بمئات الاف الشواقل موجهة للعرب لمقاطعة الانتخابات‎ القناة 12تكشف: مستوطنين وراء حملة بمئات الاف الشواقل موجهة للعرب لمقاطعة الانتخابات‎ 2019-09-12 | 22:39:40

كشفت القناة 12 في نشرتها الاخبارية مساء اليوم عن قيام جهات مختلفة تابعة لمستوطنين...

لواء الشمال في نقابة المحامين يفتتح مركزه في المغار لواء الشمال في نقابة المحامين يفتتح مركزه في المغار 2019-09-12 | 20:55:48

بأجواء مميزة أقام لواء الشمال في نقابة المحامين يوم أمس الخميس افتتاح مركزه في...

معرض المؤسسات وإتاحة الحقوق في مجلس كفركنا المحلي معرض المؤسسات وإتاحة الحقوق في مجلس كفركنا المحلي 2019-09-12 | 19:56:03

نظم مجلس كفركنا المحلي من خلال مركز خطوة التابع لقسم الرفاه الاجتماعي معرضا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ثانوية طلعة عارة سالم تحتفل بتخريج الفوج 15 طلابها من مشاركة مدرسة يافة الناصرة تنفيذ عملية طعن مجدال هعيمك سكين الشرطة عاملة محطة وقودثانوية دبورية تخريج احتفال تحتفل طلاب الفوج ال 41 ثواني عشر مدرسة احتفالات سبت النور قداس كنيسة القيامه القدس عيد الفصح المجيد احتراق بيت شفاعمرو دون اصابات اضرار جسيمة مدينة اطفاء اخماد النار اشتعال مجدي سالم دير حنا شهادة الطب تخرج يحضران حفل ياش جامعة رومانيا يتسلما شهادته محكمة العمل القطرية عودة ممتحني السياقة لمزاولة عملهم شابة مشتبهة الزرازير قتلت والدي سانتحر اغتصاب خطفت اختطاف اتصال بلاغ للشرطة محمد هنداوي قضية طوبا زنغرية حظر تفاصيل مقتل 80 عاما مسلسل سمرا الحلقة 54 الرابعة عشر سمرا الحلقة الاولى سمرا 54 الشمس جميع حلقات سمرا شاهد مسلسل سمرا mbc سمرا الحلقة 54 بكرا سمرا الحلقة 54 شاهيعقوب شاهين بيت لحم اللقب اراب ايدول مطار الاردن عمان وصول النجم حفل استقبال مصرع 29 قتيلا عربيا حوادث الطرق منذ بداية العام الحالي 2016 المجتمع العربيعلي سلام رئيس اعتقالات الناصرة إلؤور أزاريا الجندي ادانة قتل الشهيد عبد الفتاح الشريف الخليل اطلاق نار المحكمة احتراق بيت رهط اصابات خطيرة اطفاء اخماد طواقم حي 24
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com