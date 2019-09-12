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سان جيرمان يكشف حالة مبابي وكافاني قبل مواجهة ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، آخر التطورات بشأن لاعبيه المصابين. وأشار النادي الباريسي في بيان رسمي إلى أن إدينسون كافاني، سيشارك في التدريبات تدريجيا خلال هذا الأسبوع في إطار تعافيه من الإصابة العضلية. في المقابل، أعلن بي إس جي، تحسن حالة مهاجمه الشاب كيليان مبابي، وأنه سيشارك في التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل. وأصيب كافاني ومبابي خلال مباراة تولوز، والتي انتهت بفوز العملاق الباريسي برباعية دون رد، يوم 25 أغسطس / أب الماضي، في الجولة الثالثة للدوري الفرنسي. أما الثنائي تيلو كيرير وجوليان دراكسلر، فأكد بي إس جي، أنه يخضع للتأهيل والعلاج. ويستعد الفريق الباريسي لمواجهة ستراسبورج يوم السبت المقبل في الدوري الفرنسي، وبعدها بـ4 أيام سيلاقي ريال مدريد الإسباني في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
سان جيرمان يكشف حالة مبابي وكافاني قبل مواجهة ريال مدريد




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