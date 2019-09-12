عرابة, :اصحاب, الاراضي, في, البطوف, يوقفون, العمل, بقناة, تصريف, المياه,

عقد في قاعة الجلسات لبلدية عرابة اجتماع لاصحاب الاراضي في سهل البطوف بحضور رئيس بلدية عرابة عمر واكد وعضو البلدية انور ياسين رئيس لجنة الزراعة للتباحث والتداول بقضية قناة تصريف المياه في سهل البطوف وانعكاساتها على الفلاحين والمحاولات لتحويل سهل البطوف الى محمية طبيعية من قبل وزارة الزراعة وسلطة تصريف المياه والوزارات الحكومية .

وفي كلمته قال رئيس البلدية عمر واكد :بان العمل جاري لاقامة لجنة زراعة من الفلاحين والمصاقة عليها لتسهيل التعامل مع الوزارات المختلفة كما وتقرر ايقاف العمل في قناة تصريف المياه لمعرفة التفاصيل من سلطة تصريف المياه بالتعاون من اصحاب الاراضي ,وبعد الاجتماع تم اعلام سلطة تصريف المياه بقرارات الاجتماع .