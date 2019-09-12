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القناة 12تكشف: مستوطنين وراء حملة بمئات الاف الشواقل موجهة للعرب لمقاطعة الانتخابات‎



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كشفت القناة 12 في نشرتها الاخبارية مساء اليوم عن قيام جهات مختلفة تابعة لمستوطنين مولت في الانتخابات الماضية حملة شرسة بمئات الاف الشواقل لتشجيع المواطنين العرب على مقاطعة الانتخابات التي عقدت قبل اشهر للكنيست الـ21.

وبحسب المعلومات الواردة فإن مستوطنين يهود قدّموا مئات آلاف الشواقل لشركات دعاية وإعلان لتمويل حملة نشرت على لافتات اعلانية مختلفة في القرى والبلدات العربية.
النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة عقب على التقرير وقال:" اليوم كشفت وبوضوح المؤامرة على الصوت العربي ومحاولات قمعه من قبل اليمين الاستيطاني، لن نسمح لقوى المستوطنين بقمع صوت جماهيرنا وشعبنا، واضح ان اليمين يخاف صوت جماهيرنا بينما عليهم ان يفهموا اننا لا نخاف من اليمين ويوم الحساب سيكون في صناديق الاقتراح يوم الثلاثاء 179."
وطالب النائب عودة لجنة الانتخابات المركزية باجراء تحقيق جدي في هذه المحاولات الغير قانونية لقمع اصوات المواطنين العرب.
القناة 12تكشف: مستوطنين وراء حملة بمئات الاف الشواقل موجهة للعرب لمقاطعة الانتخابات‎




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