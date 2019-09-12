تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-12 20:55:48 لواء الشمال في نقابة المحامين يفتتح مركزه في المغار |  2019-09-12 19:56:03 معرض المؤسسات وإتاحة الحقوق في مجلس كفركنا المحلي |  2019-09-12 19:42:55 مودريتش يدخل مستشفى ريال مدريد |  2019-09-12 19:41:31 أول تعليق من ملك الأردن بعد تصريحات نتنياهو |  2019-09-12 19:39:37 عاش الصوت العربي |  2019-09-12 19:03:35 فك رموز جريمة قتل الشاب عبد بدوي من اللد |  2019-09-12 18:52:40 المحامي زكي كمال ل»الصنارة»: قانون الكاميرات لعبة مكشوفة تندرج ضمن مساعي نتنياهو لتقويض الأسس الديمقراطية للدولة |  2019-09-12 18:50:10 زعلان من "المشتركة"... ولكنني أحبُّها... بروفيسور محمد حسين حجيرات |  2019-09-12 14:56:36 شاهدوا -اتهام شاب 19 عاما من الناصرة وشقيقه القاصر بالاعتداء على شاب سال احدهما - " ليش بتطلع هيك" |  2019-09-12 13:58:10 ام الفحم تفجع بوفاة الفتى عمر محمود محاميد 15 عاما |  2019-09-12 13:25:07 6600 مهندس عربي في الهايتيك , 25% منهم نساء |  2019-09-12 13:13:44 وفاة المخرج اللبناني سيمون أسمر عن 76 عاما |  2019-09-12 13:04:27 حيفا: احتراق سيارات وشبهات تشير إلى اضرام نار متعمد |  2019-09-12 12:36:30 تقديم لائحة اتهام بحق ياسين ياسين من الجديدة المكر بقتل زوجته |  2019-09-12 12:17:03 أغنية جديدة لدعم التصويت تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي والواتس اب *"صوت والريح تصيح" |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

لواء الشمال في نقابة المحامين يفتتح مركزه في المغار



  |     |   اضافة تعليق



بأجواء مميزة أقام لواء الشمال في نقابة المحامين يوم أمس الخميس افتتاح مركزه في قرية المغار وبحضور رئيس لواء الشمال، المحامي محمد نعامنة ولفيف من محامي المنطقة.

افتتح اللقاء المحامي محمد نعامنة الذي أكد في كلمته: " مع بداية السنة القضائية الجديدة بدأنا بتنفيذ الخطة التي وضعناها بإقامة عدة مراكز للنقابة في مناطق الشمال المختلفة، التي تساعدنا على التواصل مع جمهور المحامين في لوائنا، فقمنا بالاعلان عن اقامة 4 مراكز حاليا وهي في: المغار، كريات شمونة، طبريا وروش بينا، التي ستقام فيها أيضاً برامج واستكمالات مهنية في مجالات قانونية مختلفة".

بعدها استمع المشاركون لمحاضرة حول قضايا التخطيط والبناء من الجانب الجنائي للقاضي محمد علي، قاضي محكمة الصلح - الكريوت.

وفي حديث مع المحامية يارا معدي، مديرة مركز لواء الشمال في المغار أكدت: "في المغار والمنطقة هناك مئات المحامين الذين يعملون في مكاتب خاصة ومؤسسات والذين يعانون من البُعد الجغرافي الذي يفصلهم عن بيت المحامين في الناصرة، لذلك إحدى أولويات رئيس لواء الشمال، المحامي محمد نعامنة كانت الوصول إلى المحامين في مناطق عملهم أو سكناهم للتسهيل عليهم الوصول الى الناصرة، ولايصال الخدمات اليهم بشكل اسرع".

وأضافت المحامية معدي: " سنعمل جاهدين في مركز المغار لتنظيم دورات وايام دراسية مهنية للزملاء في المنطقة في مجالات مختلفة، وأدعو الجميع ليكونوا شركاء بالعمل للنهوض في مركز المغار".





كلمات متعلقة

لواء, الشمال, في, نقابة, المحامين, يفتتح, مركزه, في, المغار,

تابعونــا

معرض المؤسسات وإتاحة الحقوق في مجلس كفركنا المحلي معرض المؤسسات وإتاحة الحقوق في مجلس كفركنا المحلي 2019-09-12 | 19:56:03

نظم مجلس كفركنا المحلي من خلال مركز خطوة التابع لقسم الرفاه الاجتماعي معرضا...

فك رموز جريمة قتل الشاب عبد بدوي من اللد فك رموز جريمة قتل الشاب عبد بدوي من اللد 2019-09-12 | 19:03:35

بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:شرطة اسرائيل تفك رموز جريمة...

شاهدوا -اتهام شاب 19 عاما من الناصرة وشقيقه القاصر بالاعتداء على شاب سال احدهما - " ليش بتطلع هيك" شاهدوا -اتهام شاب 19 عاما من الناصرة وشقيقه القاصر بالاعتداء على شاب سال احدهما - " ليش بتطلع هيك" 2019-09-12 | 14:56:36

اتهام شاب 19 عاما وشقيقه القاصر بالاعتداء على شاب اخر وضربه لانه سأل احدهما :" لماذا...

ام الفحم تفجع بوفاة الفتى عمر محمود محاميد 15 عاما ام الفحم تفجع بوفاة الفتى عمر محمود محاميد 15 عاما 2019-09-12 | 13:58:10

انتقل الى رحمته تعالى الشاب عمر محمود احمد ابراهيم الشيخ حسين محاميد 15 عاما من...

6600 مهندس عربي في الهايتيك , 25% منهم نساء 6600 مهندس عربي في الهايتيك , 25% منهم نساء 2019-09-12 | 13:25:07

طرا ارتفاع ملحوظ على عدد العاملين العرب في مجال التقنية العالية الهاي تيك بحيث...

حيفا: احتراق سيارات وشبهات تشير إلى اضرام نار متعمد حيفا: احتراق سيارات وشبهات تشير إلى اضرام نار متعمد 2019-09-12 | 13:04:27

اندلعت النيران الليلة الماضية بسيارات في شارعي ألنبي ودانيا في مدينة حيفا. وصل...

تقديم لائحة اتهام بحق ياسين ياسين من الجديدة المكر بقتل زوجته تقديم لائحة اتهام بحق ياسين ياسين من الجديدة المكر بقتل زوجته 2019-09-12 | 12:36:30

قدمت النيابة العامة لواء حيفا اليوم الخميس للمحكمة المركزية في المدينة,لائحة...

أغنية جديدة لدعم التصويت تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي والواتس اب *"صوت والريح تصيح" أغنية جديدة لدعم التصويت تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي والواتس اب *"صوت والريح تصيح" 2019-09-12 | 12:17:03

اغنية جديدة لدعم التصويت تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي والواتس اب *"صوت والريح...

وحدة البيئة في بلدية الناصرة تحقق انجازات ومشاريع بيئية وحدة البيئة في بلدية الناصرة تحقق انجازات ومشاريع بيئية 2019-09-12 | 12:15:36

استطاعت وحدة البيئة في البلدية والتي تديرها المتخصصة في هذا المجال منار مروات...

النائب د. يوسف جبارين: الليكود يحرض على قتل العرب النائب د. يوسف جبارين: الليكود يحرض على قتل العرب 2019-09-12 | 11:59:15

هاجم النائب د. يوسف جبارين في خطابه امس في الكنيست بشدّة رئيس الحكومة، بنيامين...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عسفيا رشوه انتخابات مجلس محلي قرية توقيف 7 مشتبهين موظف بارز عبارات جدران خط معادية طبيب عربي مسؤول من الشمال كريات حاييم الهستدروت اضراب في السلطات المحلية يبدأ الثلاثاء القادمالملحنفارسبدارنةحيفامرتبةاولىفازالعالميةافلامسينمائيةمصرع الشاب صبحي شقير كفر قاسم حادث طرق مروع قرب سلفيت شارع 505 حصان دهس حملة هدم بيتين مدينة اللد حي الجلمة جرافات بناء غير مرخص ادعاء حجى حريق سكن طلابي كلية كنيرت طبريا اطفاء اخماد الغاء بجروت اللغة العربية نموذج 20102 تسريب امتحان وزرة المعارفدير حنا في ذمة الله وفاة تشييع جثمانه حنا موسى معلم ابو موسىكيان شعبان الل متأثرا بجراحه . الرملة اطلاق نار اصابة مستشفى الشرطة سحنين جمهور غنايم مسعود عضو الكنيست نتانياهو أقصى القدس القائمة المشتركة مسجد حسن بيك يافا تعليق علم اسرائيل مدخل مجهولون رفع شرطة شكري عواوده نتسيرت عيليت بلدية اتفاقية ائتلافية تحويل المدينة ثنائية القائمة المشتركة التعايش تبغ حاوية ميناء حيفا محل عرابة بيعه مشتبهون اعتقالات جودة عالية حرق سيارات خسائر دون اصابات عكا اطفاء قوات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com