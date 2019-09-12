لواء, الشمال, في, نقابة, المحامين, يفتتح, مركزه, في, المغار,

بأجواء مميزة أقام لواء الشمال في نقابة المحامين يوم أمس الخميس افتتاح مركزه في قرية المغار وبحضور رئيس لواء الشمال، المحامي محمد نعامنة ولفيف من محامي المنطقة.

افتتح اللقاء المحامي محمد نعامنة الذي أكد في كلمته: " مع بداية السنة القضائية الجديدة بدأنا بتنفيذ الخطة التي وضعناها بإقامة عدة مراكز للنقابة في مناطق الشمال المختلفة، التي تساعدنا على التواصل مع جمهور المحامين في لوائنا، فقمنا بالاعلان عن اقامة 4 مراكز حاليا وهي في: المغار، كريات شمونة، طبريا وروش بينا، التي ستقام فيها أيضاً برامج واستكمالات مهنية في مجالات قانونية مختلفة".

بعدها استمع المشاركون لمحاضرة حول قضايا التخطيط والبناء من الجانب الجنائي للقاضي محمد علي، قاضي محكمة الصلح - الكريوت.

وفي حديث مع المحامية يارا معدي، مديرة مركز لواء الشمال في المغار أكدت: "في المغار والمنطقة هناك مئات المحامين الذين يعملون في مكاتب خاصة ومؤسسات والذين يعانون من البُعد الجغرافي الذي يفصلهم عن بيت المحامين في الناصرة، لذلك إحدى أولويات رئيس لواء الشمال، المحامي محمد نعامنة كانت الوصول إلى المحامين في مناطق عملهم أو سكناهم للتسهيل عليهم الوصول الى الناصرة، ولايصال الخدمات اليهم بشكل اسرع".



وأضافت المحامية معدي: " سنعمل جاهدين في مركز المغار لتنظيم دورات وايام دراسية مهنية للزملاء في المنطقة في مجالات مختلفة، وأدعو الجميع ليكونوا شركاء بالعمل للنهوض في مركز المغار".