معرض, المؤسسات, وإتاحة, الحقوق, في, مجلس, كفركنا, المحلي,

نظم مجلس كفركنا المحلي من خلال مركز خطوة التابع لقسم الرفاه الاجتماعي معرضا بعنوان: المؤسسات وإتاحة الحقوق، وذلك لتعريف جمهور المواطنين بحقوقهم والتواصل المباشر معها. وقد شارك في المعرض العديد من المؤسسات والمكاتب الحكومية كمؤسسة التأمين الوطني ومكتب العمل وسلطة الاجراء والتنفيذ وجمعية دعم أجرة المسكن واتحاد مياهكم ووزارة القضاء وجمعية "كل حق"، حيث استقبلوا جمهور المواطنين وقدموا لهم الشرح والارشاد.

وقد أبدى المواطنون المشاركون اعجابهم من هذه المبادرة الجديدة.وافتتح المعرض بحضور كل من رئيس المجلس المحلي د. يوسف عواودة، زالقائم بالاعمال السيد عز الدين اماره، ونواب الرئيس السيد عبد الحكيم طه والسيد طارق عباس، ومدير دائرة الخدمات الاجتماعية السيد راغب عباس ، وقد أدارت الافتتاح العاملة الاجتماعية أنوار حكروش.