معرض, المؤسسات, وإتاحة, الحقوق, في, مجلس, كفركنا, المحلي,

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بأجواء مميزة أقام لواء الشمال في نقابة المحامين يوم أمس الخميس افتتاح مركزه في...
بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:شرطة اسرائيل تفك رموز جريمة...
اتهام شاب 19 عاما وشقيقه القاصر بالاعتداء على شاب اخر وضربه لانه سأل احدهما :" لماذا...
انتقل الى رحمته تعالى الشاب عمر محمود احمد ابراهيم الشيخ حسين محاميد 15 عاما من...
طرا ارتفاع ملحوظ على عدد العاملين العرب في مجال التقنية العالية الهاي تيك بحيث...
اندلعت النيران الليلة الماضية بسيارات في شارعي ألنبي ودانيا في مدينة حيفا. وصل...
قدمت النيابة العامة لواء حيفا اليوم الخميس للمحكمة المركزية في المدينة,لائحة...
اغنية جديدة لدعم التصويت تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي والواتس اب *"صوت والريح...
استطاعت وحدة البيئة في البلدية والتي تديرها المتخصصة في هذا المجال منار مروات...
هاجم النائب د. يوسف جبارين في خطابه امس في الكنيست بشدّة رئيس الحكومة، بنيامين...