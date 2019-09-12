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عاش الصوت العربي



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حكومة نتنياهو, استمراراً لنهجها في الماضي, ما زالت تواصل ممارسة العنف بحق المواطن العربي..اليوم.. ناقوس الخطر يقرع عالياً بعد نشر رسالة نتنياهو على صفحته الالكترونية وإرسالها إلى آلاف المواطنين من متابعيه.. فيها كلام مثير للغضب العارم وللخجل المهين.جاء في رسالة نتنياهو إلى متابعيه تخويف حول "إقامة حكومة ضعيفة ترتكز على العرب الذين يريدون إبادتنا جميعاً, أطفالا ونساء ورجالا", حسب قوله.تصريح افتراء يهدر دماء المواطنين العرب!! عيب وعار وقمع.الصوت العربي سيوقف هذا الجنون!!عاش الصوت العربي.*    *    *حركة احتجاجية ذكيةمع انتهاء خطاب نتنياهو في الكنيست خلال القراءة الأولى على مشروع نصب الكاميرات في صناديق الاقتراع, اقترب النائب أيمن عودة من نتنياهو بحركة ذكية وصوره بواسطة هاتفه حتى يشعر نتنياهو بنفس ما سيشعر به المواطنون من انزعاج جراء نصب الكاميرات في صناديق الاقتراع.هذه الحركة هي حركة احتجاجية ناجحة من أيمن عودة لنتنياهو المنتهك لحقوق المواطن والذي يهدر كرامته.*    *    *ترامپ رجل الدولاراتيقول المثل بما معناه: من يملك الدولار يملك القرار. صفقات ترامپ الذي يملك الدولار أثبتت أنه سمسار عقارات لم ينجح للآن بأيّ صفقة في مفاوضاته. ترامپ ليس سياسياً محنكاً بل سمسار."صفقة القرن" التي يريد الإفصاح عنها بعد الانتخابات وُلدت ميتة له ولمن أيّده من بعض الدول العربية. الصفقة مسرحية فاشلة بمشاهدها وبأدوارها. في "عرس صفقة القرن" لن يتم زفاف ولن يجد فيه الفلسطينيون سبباً يجلب لهم شعور السعادة بعد 70 عاماً.*    *    *بدها شوية توضيح...* بعد تعرضه لإطلاق نار مرتين, محامي فحماوي يكتب وصيته.. أبنائي الأعزاء إن قُتلت لا تحزنوا ولا تغضبوا لأن ذلك قدر الله.كيف يعيش إنسان مهدد أكثر من مرة بالقتل؟ هل يسلم من عديم الضمير وعديم الأخلاق والمجرم؟!هل يُعقل أن يعيش المواطن على حافة الخطر؟ الحديث عن البعض ليس عنا جميعاً لكن وجود هذا البعض رهيب, والعار عارنا جميعاً وعار الشرطة.* المدوّن السعودي محمد سعود, الذي كان قد زار القدس وقوبل بالشتائم والبصق بالوجه, يطل بڤيديو "شيّق" يقول فيه: رئيس الحكومة بيبي نتنياهو معه حق, لا توجد مشكلة في وضع كاميرات بكل كََلبِِه في إسرائيل.هكذا يلفظ كلمة קלפי "صندوق الاقتراع".والسؤال.. أنتم عندما تصوتون في السعودية, ماذا تضعون في كل كََلبِِه؟

ڤيدا مشعور
عاش الصوت العربي




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