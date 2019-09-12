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شاهدوا -اتهام شاب 19 عاما من الناصرة وشقيقه القاصر بالاعتداء على شاب سال احدهما - " ليش بتطلع هيك"



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اتهام شاب 19 عاما وشقيقه القاصر بالاعتداء على شاب اخر وضربه لانه سأل احدهما :" لماذا تنظر الي " ؟


وقالت الشرطة الاي نشرت الفيديو الذي وصق الاعتداء انها اعتقلت الشاب وان النيابة العامة قدمت بحقه لائحة اتهام وطلب تمديد اعتقال حتى انتهاء الاجراءات القانونية بحقه .




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