ام, الفحم, تفجع, بوفاة, الفتى, عمر, محمود, محاميد, 15, عاما,

وكان الشاب يعاني من مرض عضال لم يمهله طويلا.رحمه الله واسكنه فيح جناته

انتقل الى رحمته تعالى الشاب عمر محمود احمد ابراهيم الشيخ حسين محاميد 15 عاما من مدينة ام الفحم

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