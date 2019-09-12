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ام الفحم تفجع بوفاة الفتى عمر محمود محاميد 15 عاما



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انتقل الى رحمته تعالى الشاب عمر محمود احمد ابراهيم الشيخ حسين محاميد 15 عاما من مدينة ام الفحم


وكان الشاب يعاني من مرض عضال لم يمهله طويلا.


رحمه الله واسكنه فيح جناته




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