كم, سعرة, يحرقها, الجسم, إذا, عملت, واقفاً؟,

دعت دراسة إسبانية إلى زيادة عدد ساعات الوقوف في العمل المكتبي لتقليل وقت الجلوس، بعدما توصلت أبحاث الدراسة إلى أن العمل واقفاً 6 ساعات يحرق 450 سعرة حرارية. ويساعد حرق مزيد من السعرات على تخفيف الوزن، والوقاية من البدانة.

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة غرانادا يختلف عدد السعرات المحروقة من شخص لآخر خلال الوقوف، لكن يظل الفارق ضئيلاً، بينما يحرق الإنسان المزيد من السعرات أثناء وقوفه مقارنة بالجلوس.وتشير بيانات إسبانية إلى أن متوسط ساعات الجلوس خلال وقت اليقظة في إسبانيا يتراوح بين 8 و10 ساعات يومياً. بينما وجدت إحصاءات أمريكية أن 25 بالمائة من الأمريكيين يجلسون أكثر من 8 ساعات يومياً.وتتوفر أنماط حديثة من المكاتب المتحركة التي يمكن رفعها لأعلى أو خفضها لأسفل حسب الحاجة إلى الوقوف أو الجلوس أثناء العمل، أو بإضافة وصلة لرفع الكومبيوتر لأعلى ومتابعة العمل واقفاً. ويوفر ذلك فرصة تعديل الوضعية، وتخفيف آلام الظهر والرقبة، إلى جانب حرق مزيد من السعرات.