كم, سعرة, يحرقها, الجسم, إذا, عملت, واقفاً؟,

كلمات متعلقةكم, سعرة, يحرقها, الجسم, إذا, عملت, واقفاً؟,
توصل باحثون إلى أن الأشخاص الذين يأخذون قيلولة نهارية مرة أو مرتين أسبوعيا هم أقل...
بعض الحيل التجميليّة لا يستغرق تنفيذها أكثر من دقيقة، ولكنها تعطي نتائج مثاليّة...
أجرى مستشفى Mayo Clinic دراسة جديدة، وجدت نتائجها أن النوم مع الكلاب يحمل فوائد صحية...
حقق فريق من العلماء متعددي الجنسيات اكتشافا مذهلا، وهو الأول من نوعه في روسيا،...
أثبتت العديد من الدراسات أن للنظام الغذائي تأثير كبير على الصحة العامة وربما يكون...
كشف خبير بريطاني النقاب عن مجموعة من الحيل التي يمكن للأم استخدامها خلال اليوم...
وجد باحثون في جامعة أكسفورد أن تناول الدجاج يرتبط بزيادة خطر الإصابة بنوع من...
يعمد الكثير من الأشخاص إلى فرقعة عظام الرقبة للتخلص من آلام الرقبة والصداع، ولكن...
كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن شخصا واحدا يهلك كل 40 ثانية عن طريق...
يمكن أن يكون احتفاظ الجسم بكميات زائدة من الماء سبباً لانزعاج البعض، خاصة من...